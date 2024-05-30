#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla в проигрыше? Китай захватит рынок электромобилей Евросоюза при этом условии
30 мая
Tesla в проигрыше? Китай захватит рынок электромобилей Евросоюза при этом условии
Китай может обогнать Tesla на рынке Европы по...
От 100 до 150 тыс. рублей заплатит водитель этого вида транспорта за нарушение ПДД
30 мая
От 100 до 150 тыс. рублей заплатит водитель этого вида транспорта за нарушение ПДД
Операторы кикшеринга кратно увеличили штрафы за...
Автостат Инфо: в апреле Lada стала лидером по выручке от реализации новых авто
30 мая
АВТОВАЗ отобрал у китайских брендов лидерство по выручке с продаж
Автостат Инфо: в апреле Lada стала лидером по...

От 100 до 150 тыс. рублей заплатит водитель этого вида транспорта за нарушение ПДД

Операторы кикшеринга кратно увеличили штрафы за нарушение правил сервиса и ПДД

Российские операторы кикшеринга Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go увеличили размер штрафов за нарушение правил сервиса, включая ПДД, при управлении электросамокатами. Об этом сообщили в Ассоциации операторов микромобильности.

Согласно новым правилам компаний, штраф за управление электросамокатом в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц теперь составляет 100 или 150 тыс. рублей, в зависимости от оператора.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

В случае передачи управления средством индивидуальной мобильности (СИМ) ребенку штраф составит 10 тыс. рублей, за поездку вдвоем на электросамокате выпишут штраф в размере 5 тыс. рублей, за неспешивание на пешеходном переходе штраф – одна тысяча рублей, а за некорректную парковку – 500 рублей.

«Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда. За самые серьезные нарушения возможны ограничение или полная блокировка доступа к сервису», – уточнили в ассоциации.

Напомним, в настоящее время штраф за нарушение ПДД для СИМ составляет от 800 до 1,5 тыс. рублей. В Госдуме рассматривается законопроект, призванный увеличить ответственность нарушителей ПДД на СИМ. Предлагается ввести административную ответственность за управление СИМ в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, повлекшие вред здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
30.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0