От 100 до 150 тыс. рублей заплатит водитель этого вида транспорта за нарушение ПДД

Операторы кикшеринга кратно увеличили штрафы за нарушение правил сервиса и ПДД

Российские операторы кикшеринга Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go увеличили размер штрафов за нарушение правил сервиса, включая ПДД, при управлении электросамокатами. Об этом сообщили в Ассоциации операторов микромобильности.

Согласно новым правилам компаний, штраф за управление электросамокатом в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц теперь составляет 100 или 150 тыс. рублей, в зависимости от оператора.

В случае передачи управления средством индивидуальной мобильности (СИМ) ребенку штраф составит 10 тыс. рублей, за поездку вдвоем на электросамокате выпишут штраф в размере 5 тыс. рублей, за неспешивание на пешеходном переходе штраф – одна тысяча рублей, а за некорректную парковку – 500 рублей.

«Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда. За самые серьезные нарушения возможны ограничение или полная блокировка доступа к сервису», – уточнили в ассоциации.

Напомним, в настоящее время штраф за нарушение ПДД для СИМ составляет от 800 до 1,5 тыс. рублей. В Госдуме рассматривается законопроект, призванный увеличить ответственность нарушителей ПДД на СИМ. Предлагается ввести административную ответственность за управление СИМ в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, повлекшие вред здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Источник: ТАСС