Эксперты выяснили, почему россияне все равно покупают «японцев» и «корейцев»

Авто.ру: популярными иномарками с пробегом в РФ стали BMW, Toyota и Lixiang

Вторичный рынок России по многим показателям вернулся к значениям 2021 года, а самыми популярными иномарками для ввоза стали BMW, Toyota и Lixiang. Такие данные экспертов Авто.ру опубликовала пресс-служба сервиса.

Отмечается, что почти в два раза выросла доля автомобилей с гибридным двигателем. Для сравнения: в 2021 году доля гибридов занимала только 3%, а уже в 2024 году доля от ввезенных в РФ гибридных автомобилей выросла до 14%. При этом доля бензиновых автомобилей упала с 62% в 2021 году до 49% в первом квартале текущего года.

По словам аналитиков, ввозятся, в основном, модели возрастом от года до трех лет. В 2021 году на эту категорию пришлось 52%, в 2022 и 2023 годах доля таких машин упала до 40%, а в текущем году снова вернулась к значениям 2021 года (54%). Чуть больше четверти рынка занимают автомобили возрастом от 4 до 10 лет.

Директор по развитию Авто.ру Даниил Шкурыгин связывает рост ввоза таких машин в 2022 году с уходом с авторынка РФ зарубежных брендов. Но привычка покупать иномарки осталась, а упавший в 2022 году рынок новых автомобилей компенсировали продажи на вторичном.

«Был спрос, который удовлетворялся за счет импорта, и ввозить автомобили было выгодно. В 2023 году произошло, с одной стороны, восстановление рынка новых автомобилей за счет китайских производителей, с другой стороны, были значимо увеличены ввозные пошлины, что сделало импорт дорогим, а спрос перераспределился в сторону новых авто», – объясняет директор по развитию.

Наиболее популярным брендом остается BMW, а самыми популярными моделями стали: BMW X5, BMW X7, BMW 5er. В 2022 году очень вырос ввоз автомобилей из Кореи и Японии, автомобили этих стран занимали 30% рынка. Самыми популярными стали Toyota Land Cruiser, Toyota Camry и Kia Sportage. Среди машин от китайского автопрома, доля которого увеличилась в России более, чем в два раза, стали Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.

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Источник: пресс-служба Авто.ру