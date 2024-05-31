Гибрид дешевле бензиновой версии: популярный надежный «японец» обновился

В Китае стартовали продажи обновленного Toyota Highlander 2024 года

Совместное предприятие GAC Toyota представило в Китае обновленный кроссовер Highlander 2024 года. Внешний вид машины не изменился, но она получила новые материалы отделки, более крупные экраны (два с диагональю 12,3 дюйма) и доработанную медиасистему на базе SoC Snapdragon 8155.

Highlander 2024 доступен к покупке как с гибридной силовой установкой, так и с обычным 2,0-литровым турбомотором. У гибрида 8 комплектаций, их стоимость варьируется от $34,5 до 45 тыс., цены на бензиновые версии находятся в диапазоне от 39,4 до 43,1 тыс. долларов.

Toyota Highlander

Гибрид стоит дешевле бензиновых вариантов, поскольку у последних нет полного привода, а все бензиновые машины полноприводные.

Размеры автомобиля 4965×1930×1750 мм при колесной базе 2850 мм. Мощность бензинового мотора составляет 247 л.с., он сочетается с 8-ступенчатой АКП. Гибридная силовая установка построена на базе 2,5-литрового мотора, ее отдача равна 246 л.с., коробка передач — электромеханический вариатор e-CVT.

Toyota Highlander

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Источник: ITHome.com