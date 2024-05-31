Дешевле и мощнее Lada Vesta Sportline: новый китайский кроссовер появился в РФ

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В России стартовали продажи компактного кроссовера GAC GS3 по цене от ₽2,29 млн

Российские дилеры GAC запустили продажи компактного кроссовера GAC GS3 2024 года модельного года. Новинка предлагается в пяти комплектациях, цена стартует от 2 млн 290 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГК «Автодом». Возможно снижение цены на 350 тысяч рублей, если воспользоваться спецпредложениями от дилера.

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Внешне GAC GS3 отличают геометричный передний бампер, а также агрессивный задний бампер с выхлопными патрубками в центре. Передние сидения автомобиля выполнены в спортивной стилистике с двухцветной отделкой из мягкой экокожи, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы интегрирован в приборную панель. Объем багажника может варьироваться от 341 до 1271 л.

GAC GS3
GAC GS3

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GAC GS3 построен на платформе GPMA (GlobaI PIatform ModuIar Architecture) совместно с инженерами компании Toyota. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 170 л. с., работающим в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Модель оснащена независимой подвеской McPherson спереди и торсионной балкой сзади.

До «сотни» новинка разгоняется за 7,5 секунд, средний расход топлива равен 5,9 л на 100 км.

Модельная линейка GAC представлена в РФ кроссовером GS8 нового поколения, премиальным минивэном GAC M8 и новым компактным кроссовером GAC GS3. До конца текущего года на российском рынке ожидается кроссовер GS4 Max.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: GAC

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За РулемУшакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 4
31.05.2024
Фото:GAC
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