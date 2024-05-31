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Не поверите — семена этих деревьев могут угробить двигатель вашего автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, какую угрозу двигателю машины несет тополиный пух

Тополиный пух может стать причиной выхода из строя двигателя автомобиля. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

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По его словам, в первую очередь от тополиного пуха страдает радиатор охлаждения. Особенно это касается тех машин, в которых радиатор не помыли после зимы и на нем скопился слой пыли.

«Пух смешивается с грязью, и вся эта масса превращается в сплошной "бетон", который затрудняет нормальное функционирование автомобиля, в частности системы охлаждения. Из-за этого двигатель начинает сильно перегреваться», – объясняет собеседник издания.

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С одновременным перегревом мотора риск выхода из строя радиатора увеличивается, и с большой долей вероятности автовладельцу придется его перебирать, констатирует Хайцеэр. При позитивном прогнозе – выдавит прокладку головки блока цилиндров, при худшем сценарии может появиться трещина в блоке, подчеркивает эксперт.

Хайцеэр напоминает, что тополиный пух забивает воздушный фильтр, и его пропускная способность на этом фоне снижается. Из-за этого в двигатель поступает недостаточное количество воздуха для корректного сгорания топлива. В итоге – мощность двигателя заметно снижается, резюмирует Хайцеэр.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
31.05.2024
Фото:Depositphotos
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