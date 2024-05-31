Розыгрыш призов 30.05.24 от «За рулем» — мы определили имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Дорогие читатели, коллектив «За рулем» благодарит вас за то, что читаете и покупаете наше издание. Ваше внимание очень ценно для нас. Напоминаем, что каждый месяц мы проводим розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

В очередном розыгрыше, проведенном 30 мая 2024 года, участвовали все оформившие и оплатившие полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте https://sub.zr.ru/

С помощью генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 31.05.24 было выбрано три победителя:

Корниенко Николай Николаевич , г. Белая Калитва;

, г. Белая Калитва; Красильников Алексей Алексеевич , с. Тербуны, Липецкая область;

, с. Тербуны, Липецкая область; Пономарев Олег , г. Санкт-Петербург, Пушкин

Поздравляем победителей!

Все они получают наборы, состоящие из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства Greenworks 24v. Сотрудники «За рулем» свяжутся с победителями до 14 июня, чтобы передать призы.

О правилах

Победители ежемесячных розыгрышей призов не могут участвовать в последующих розыгрышах 2024 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2025 году.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru