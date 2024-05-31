#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Владелец этой марки машины получил самую большую с начала года выплату за ДТП
31 мая
Владелец этой марки машины получил самую большую с начала года выплату за ДТП
Страховщики назвали 5 ДТП, по одному из которых...
Масло 0W-20
31 мая
Масло 0W-20 — чем оно может помочь или навредить
«За рулем» объяснил, для чего было разработано...
Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат
31 мая
Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат
Водителям перечислили 4 признака неисправности...

Розыгрыш призов 30.05.24 от «За рулем» — мы определили имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Дорогие читатели, коллектив «За рулем» благодарит вас за то, что читаете и покупаете наше издание. Ваше внимание очень ценно для нас. Напоминаем, что каждый месяц мы проводим розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

В очередном розыгрыше, проведенном 30 мая 2024 года, участвовали все оформившие и оплатившие полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте https://sub.zr.ru/

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

С помощью генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 31.05.24 было выбрано три победителя:

  • Корниенко Николай Николаевич, г. Белая Калитва;
  • Красильников Алексей Алексеевич, с. Тербуны, Липецкая область;
  • Пономарев Олег, г. Санкт-Петербург, Пушкин

Поздравляем победителей!

Все они получают наборы, состоящие из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства Greenworks 24v. Сотрудники «За рулем» свяжутся с победителями до 14 июня, чтобы передать призы.

О правилах

Победители ежемесячных розыгрышей призов не могут участвовать в последующих розыгрышах 2024 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2025 году.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:freepik
Количество просмотров 2
31.05.2024
Фото:freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0