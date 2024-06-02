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Как General Motors пыталась выпускать компактные машины и потерпела фиаско

Блогер рассказал, почему у США не получилось выпустить конкурента Toyota Corolla

Сегодня нас ждет удивительная история из 1980-х, когда автопром США, насторожившись по поводу экспансии японских брендов Toyota и Honda, пытался освоить выпуск компактных моделей. К 1983 году эта игра на своем поле, но в совершенно незнакомую игру, для американских автопромышленников стала довольно изнурительной: предложить ничего лучше, чем Corolla, они гражданам США так и не смогли.

К тому моменту Honda построила в США свой первый завод, и боссы Toyota думали, как это можно компенсировать. Тут кстати оказалось предложение GM – о создании совместного производства. Недавно закрытый из-за забастовок завод GM во Фримонте назвали NUMMI (New United Motors Manufacturing Inc.) и перезапустили.

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Под помпезным названием скрывалось поделенное надвое предприятие: половина его мощностей задействовали под выпуск компактной модели Toyota Corolla, а вторая половина работала на производство... Той же Короллы, но под именем Chevrolet Nova.

Следующие несколько лет показали, что продавать перелицованные Тойоты под маркой Шевроле – так себе затея. Тогда боссы GM решили взять в производство еще несколько японских моделей и упаковать это все под новый бренд – Geo. Вы ничего о нем не слышали? Понимаем. Но вы точно знакомы с продукцией завода во Фримонте.

Источник: АвтоТРЕНДЫ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
02.06.2024
Фото:Chevrolet
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