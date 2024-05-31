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Владелец этой марки машины получил самую большую с начала года выплату за ДТП

Страховщики назвали 5 ДТП, по одному из которых выплачено более 9 млн рублей

Самую большую страховую выплату по каско в России – более 9 млн рублей, получил владелец BMW X5. Об этом рассказали в пресс-службе страховой компании «Согласие».

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Страховщики перечислили пять самых дорогих дорожных аварий с начала 2024 года, по которым выплачены крупнейшие страховые возмещения по полисам каско.

BMW X5
BMW X5

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Автомобиль BMW X5 попал в ДТП в январе текущего года на трассе Скандинавия, причиной аварии стал занос, из-за которого другая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW. К счастью, удалось обойтись без жертв. Владелец BMW X5 получил свыше 9 млн рублей.

Сумму в 4,4 млн рублей выплатили владельцу Toyota Hilux – на федеральной трассе Сибирь водитель выехал на встречную полосу, совершив столкновение с большегрузом. Владельцу внедорожника премиум-класса Exeed VX страховщики выплатили 4,2 млн рублей. Авария произошла в Воронежской области, во время которой из-за гололеда автомобиль опрокинулся на бок, пострадавших не было.

На окраине Москвы виновник аварии не уступил дорогу при повороте и столкнулся с внедорожником Mercedes-Benz GL 350 2015 года выпуска. В итоге его владельцу выплатили по страховке 3,8 млн рублей, никто из участников ДТП не пострадал.

Аналогичную сумму выплатили водителю грузовика марки ГАЗ, который попал в аварию на одной из трасс в Тверской области. В стоявшие на обочине на ГАЗ и грузовик Mercedes-Benz Atego въехал большегруз Scania. Водитель при перестроении на правую полосу не заметил стоявшие на обочине машины.

Всего по итогам первого квартала 2024 года страховая компания выплатила по страховым случаям владельцам полисов каско свыше 2 млрд рублей, уточнили в пресс-службе «Согласия».

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Источник: пресс-служба компании «Согласие»

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:BMW X5
31.05.2024
Фото:BMW X5
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