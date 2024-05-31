Названы самые любимые цвета автомобилей у россиян

Аналитики Авито Авто назвали самые популярные цвета машин в РФ весной 2024 года

Весной текущего года россияне чаще всего покупали новые машины белого и черного цветов, выяснили аналитики «Авито Авто». Среди новых авто чаще всего покупают белые. Доля в спросе на них составила 36,56%. За год спрос на белые автомобили вырос на 82,2%.

Далее по популярности следует черный цвет с долей 24,04%, рост спроса на такие машины составил 34,2%. На третьей строчке серый цвет с 16,03% при росте 83,6% процента за год.

Также в пятерку вошли серебряный и зеленый, получившие 6,69 и 4,54% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Lenta.ru