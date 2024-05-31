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Названы самые любимые цвета автомобилей у россиян

Аналитики Авито Авто назвали самые популярные цвета машин в РФ весной 2024 года

Весной текущего года россияне чаще всего покупали новые машины белого и черного цветов, выяснили аналитики «Авито Авто». Среди новых авто чаще всего покупают белые. Доля в спросе на них составила 36,56%. За год спрос на белые автомобили вырос на 82,2%.

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Далее по популярности следует черный цвет с долей 24,04%, рост спроса на такие машины составил 34,2%. На третьей строчке серый цвет с 16,03% при росте 83,6% процента за год.

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Также в пятерку вошли серебряный и зеленый, получившие 6,69 и 4,54% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Lenta.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
31.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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