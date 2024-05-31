Планы на лето: китайцы объединятся с французами для создания силовых агрегатов

Geely и Renault создали совместную компанию по производству силовых агрегатов

Автоконцерны Geely и Renault заявили о намерении создать компанию по производству силовых агрегатов после получения одобрения соответствующих органов.

В совместном заявлении производителей говорится, что новая компания Horse Powertrain Limited пополнит рынок компонентов и систем гибридных и бензиновых силовых агрегатов.

«Horse Powertrain Limited будет проектировать, разрабатывать, производить и продавать все решения по данным силовым агрегатам с использованием самых современных технологий, включая двигатели, трансмиссии, гибридные системы и аккумуляторы», – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется проводить разработки по альтернативным экологичным видам топлива: этанол, метанол и водород. Отмечается, что у созданного альянса будут права на интеллектуальную собственность обоих брендов, а компания будет функционировать в автономном режиме.

По прогнозам, сумма годового дохода Horse Powertrain Limited может достичь 15 млрд евро, а объем производства составит порядка 5 млн единиц силовых агрегатов в год.

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Источник: Российская газета