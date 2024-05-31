Планы на лето: китайцы объединятся с французами для создания силовых агрегатов
Автоконцерны Geely и Renault заявили о намерении создать компанию по производству силовых агрегатов после получения одобрения соответствующих органов.
В совместном заявлении производителей говорится, что новая компания Horse Powertrain Limited пополнит рынок компонентов и систем гибридных и бензиновых силовых агрегатов.
«Horse Powertrain Limited будет проектировать, разрабатывать, производить и продавать все решения по данным силовым агрегатам с использованием самых современных технологий, включая двигатели, трансмиссии, гибридные системы и аккумуляторы», – говорится в сообщении.
Кроме того, планируется проводить разработки по альтернативным экологичным видам топлива: этанол, метанол и водород. Отмечается, что у созданного альянса будут права на интеллектуальную собственность обоих брендов, а компания будет функционировать в автономном режиме.
По прогнозам, сумма годового дохода Horse Powertrain Limited может достичь 15 млрд евро, а объем производства составит порядка 5 млн единиц силовых агрегатов в год.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Российская газета