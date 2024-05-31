Прямая скидка при покупке этого популярного «китайца» уменьшилась вдвое

Кроссовер Changan Uni-T в мае подорожал в России на 50 тыс. рублей

Цена популярного в России кроссовера Changan CS55 Plus изменилась на днях. Поменялась стоимость модели Uni-T, точнее, кроссовер стоит как и прежде, но прямая скидка на него уменьшилась со 100 до 50 тыс. рублей. И теперь стоимость Changan Uni-T в комплектации Luxe сейчас равна 2,85 млн рублей, в комплектации Tech – 2,95 млн рублей.

Changan Uni-T – это переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Changan Uni-T

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Источник: «Автоновости дня»