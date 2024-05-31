Как правильно охлаждать салон автомобиля в жару

Эксперт «За рулем» Гудков рассказал, как эффективно остудить салон автомобиля

Согласно исследованиям, перегретый на жаре водитель столь же опасен, как пьяный. Увеличивается время реакции, падает острота зрения и сконцентрированность. Чтобы этого избежать, необходимо правильно охлаждаться.

Комментарий специалиста

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

– Основных принципов использования кондиционера два. Первый – охлаждать лучше всего грудь, спину и руки. Значит, поток воздуха должен быть направлен в центральные дефлекторы, которые должны быть полностью открыты.

Второй – подаваемый воздух не должен быть слишком холодным, чтобы не заболеть. Оптимальная температура в салоне на уровне груди – от 18 до 22 °С. Только не путайте ее с теми значениями, что выставляете на блоке управления климат-контролем! Там – «условные единицы», этакий индекс комфорта, который в разных странах разный.

Также Гудков отметил, что управление климат-контролем вручную не повысит его эффективность.

– Просто выставьте свои любимые «условные единицы» на дисплее и нажмите Auto – вручную вы не сделаете лучше, да и зачем тогда платили за автоматику?

Открывать окна целесообразно, только если вы сели в раскаленный автомобиль, и нужно срочно выпустить нагретый до 60-70 °С воздух. В целом при наличии кондиционера доступ воздуха через окна будет только снижать его эффективность, пояснил эксперт.

Он отметил, что аргумент открывающих в жару окна о том, что это позволяет экономить топливо, тоже не убедителен. Открытые окна дают рост расхода топлива на шоссейных скоростях до 5%. А включенный кондиционер – вряд ли больше.

Важно не оставлять машину на жаре, а парковать ее в тени, уметь прогнозировать движение солнца, ставить отражающие шторки на окна, особенно лобовое, подытожил Гудков.

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