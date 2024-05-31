С таким инструктором автошколы экзамен в ГАИ сдать не получится — называем признаки

Эксперт Моряхин перечислил признаки некомпетентного инструктора автошколы

Некомпетентного инструктора в автошколе можно определить по нескольким признакам, ключевым из которых является отсутствие результатов после занятий. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился эксперт Сергей Моряхин.

Он уточнил, что речь идет о результате после большого количества занятий.

«Ученику нужно понимать, заинтересован ли инструктор в его обучении. Если он молчит и ничего не объясняет, это значит, что, скорее всего, вы столкнулись с плохим наставником. Другой признак непрофессионального инструктора – отсутствие самообладания. Если он кричит и ругается из-за ошибок, то сотрудник автошколы, вероятно, не понимает, как должно проходить обучение», – подчеркивает собеседник издания.

Кроме того, определить непрофессионала можно и по его отношению к просьбам ученика. Например, если кандидат в водители просит его отработать какой-то маршрут, а наставник отказывает, отмечает Моряхин.

Иногда такие инструкторы сами требуют от ученика моментальных результатов, это тоже свидетельствует о его некомпетентности.

Кандидату в водители нужно критически оценивать свои силы и навыки, потому что за 15 занятий стать профессиональным водителем невозможно, и это не вина инструктора автошколы. Ученик сам должен быть заинтересованным и вникать в процесс обучения, задавать вопросы. Если этой вовлеченности не будет – отсутствие результатов будет на его совести, а не виной инструктора, резюмировал Моряхин.

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Источник: Газета.Ru