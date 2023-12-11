Как сдать на права в ГИБДД с первого раза – назван эффективный способ

Если верить официальной статистике ГИБДД, лишь 12% учеников сдают экзамен на получение водительских прав с первого раза.

Эта цифра не только вызывает лёгкую панику, но и ставит под сомнение эффективность традиционных методов обучения будущих водителей.

В этой статье мы поговорим о причинах столь низкой эффективности и расскажем о том, как можно существенно повысить свои шансы на успешную сдачу экзаменов.

Почему так мало людей сдают с первого раза

Основная причина низкого процента успешной сдачи связана с использованием устаревших методов обучения. За окном XXI век, а многие продолжают учить теорию по бумажным учебникам (нестареющая классика) или в лучшем случае по Zoom (смотрите, какие мы продвинутые).

Конечно, традиционные методы работают, но ставка в них делается не столько на понимание правил, сколько на заучивание правильных ответов. Если какие-то вопросы в билетах меняются, ученик оказывается неспособным рассуждать логически и вынужден угадывать верный вариант.

Кроме того, эти методы не учитывают, насколько возрос темп жизни современного человека. Регулярно выделять время на посещение уроков по теории и практике могут не все ученики. Это влечёт за собой пропуски занятий, снижение уровня подготовленности и, как следствие, провал на экзамене.

Современный подход к обучению: метод Баранки

Два года назад цифровая автошкола Баранка отказалась от использования традиционных методов обучения. Вместо кучи макулатуры, созвонов по Zoom и тетрадки «Расписание практических занятий учеников группы В77» — удобное мобильное приложение, в котором теория оформлена в формате видеоуроков, а запись на вождение сделана в виде обычного планировщика дня.

Такой подход позволил закрыть основные «боли» учеников:

Нехватка времени на посещение офлайн - уроков

- Заучивание правильных ответов вместо понимания логики правил дорожного движения

Сложности, связанные с выбором инструктора и времени для проведения практических заняти

Теоретическая часть

Баранка сделала упор на создание понятных и актуальных уроков в формате видеороликов. В этих уроках не только подробно рассматривается каждый экзаменационный билет, но и есть исчерпывающее объяснение того, почему правильный ответ – правильный.

Все видеоролики доступны в мобильном приложении Баранки. Изучать теорию можно в любое удобное время и в любом удобном месте, например, по дороге на работу или учёбу.

Чтобы проверить себя и закрепить пройденный материал, в Баранке разработали тренажёр ПДД. Он доступен в приложении и с его помощью можно легко найти свои «белые пятна» в обучении.

Раз в неделю проходит вебинар, на котором можно задать любые (даже каверзные) вопросы о ПДД и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, всегда можно обратиться в поддержку Баранки — там обязательно помогут.

Благодаря такому подходу, ученики могут изучать теорию в свободное время и не посещать офлайн-классы. И, самое главное, они не просто заучивают правильные ответы на вопросы, а начинают понимать правила.

Практическая часть

Практическое обучение в Баранке организовано так, чтобы выбор инструктора, машины, времени и места проведения занятий был удобным, простым и понятным.

Весь процесс выбора реализован в мобильном приложении. В нём есть интерактивная карта, на которой можно выбрать инструктора рядом с домом или с местом работы и забронировать машину на нужное время и дату (в том числе в вечернее время или выходные дни).

У каждого инструктора есть рейтинг и отзывы — с их помощью время поиска идеального наставника минимально. Если учебная машина или манера обучения не понравились — в приложении можно выбрать другого инструктора и продолжить занятия с ним.

Результаты обучения в Баранке: отзывы учеников

Всего за два года Баранка стала автошколой №1 в России по количеству учеников в приложении. Девять из десяти учеников Баранки сдают теорию с первого раза! Конечно, статистика успешной сдачи важна, но не менее важно то, насколько довольны обучением ученики автошколы.

Михаил Пронин, 20 лет

«Благодаря Баранке я смог не только хорошо подготовиться к экзамену, но и по-настоящему понять принципы безопасного вождения. Инструкторы были внимательными и компетентными, а учебные материалы в формате видео вообще классная идея!»

Анна Смирнова, 22 года

«Я всегда боялась вождения, но занятия в Баранке помогли мне преодолеть этот страх. Индивидуальный подход и практические советы инструкторов действительно работают. Когда я сдала на права с первого раза — родные и друзья были в шоке. А я — нет».

Заключение: почему выбор Баранки повышает шансы на успех

Цифровая автошкола Баранка не просто изменила правила игры — она установила новый стандарт обучения. Для будущих водителей это отличная возможность учиться эффективно и без стресса.

Когда учебный процесс удобен, понятен, доступен и нацелен на обучение, успешная сдача экзамена становится нормой, а не исключением. Именно так выглядит образование будущего. Или это уже образование настоящего?

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