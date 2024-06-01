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В Совфеде призвали выпускать в РФ востребованные у россиян седаны и джипы

Сенатор Кутепов призвал сохранить цену на автомобили и увеличить их производство

На авторынке России необходимо стремиться к сохранению стоимости автомобилей для потребителя при условии увеличения объемов их производства и повышения качества. Об этом заявил глава экономического комитета Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.

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«Нужно сохранить цену на автомобили. Это обеспечит спрос в условиях инфляции и даст мультипликативный эффект. Да, доверие населения к отечественным машинам растет, но не так быстро, как хотелось бы. Здесь очень важным фактором является техническая надежность автомобиля и его техническая конкурентоспособность», – подчеркивает сенатор.

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В ходе своего выступления на парламентских слушаниях «О мерах по созданию производства высоколокализованной конкурентоспособной продукции автомобильной отрасли» Кутепов выразил мнение, что отечественный автомобиль не должен уступать иномаркам в части технического комфорта и для водителя, и для пассажиров. И интегрироваться в этот процесс необходимо уже на текущем этапе, призывает сенатор.

По словам Кутепова, в России есть нехватка отечественных автомобилей в наиболее популярных у населения категорий – седанов и джипов (SUV) классов C, D и E. Сенатор подчеркивает, что этот сегмент рынка является критически важным, поэтому российскому автопрому необходимо бороться за него, чтобы быть конкурентоспособным.

Источник: Прайм

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
01.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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