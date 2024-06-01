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Toyota будет выпускать автомобили с ДВС, пока их полностью не запретят

Gazoo Racing уверены в перспективности ДВС и продолжат инвестиции в его развитие

Японский автомобильный гигант Toyota известен своим прагматичным подходом к переходу на электромобили. В отличие от многих конкурентов, которые делают ставку на полную электрификацию, Toyota по-прежнему верит в будущее двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Подразделение Toyota по автоспорту и спортивным автомобилям Gazoo Racing выступает ярым сторонником ДВС. Президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши заявил, что в подразделении нет планов по выпуску мощного электромобиля.

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Такахаши подчеркнул, что Toyota Gazoo Racing намерена «использовать двигатели внутреннего сгорания как можно чаще». Он считает, что вместо запрета ДВС необходимо сосредоточиться на сокращении выбросов углерода.

Такахаши признает, что электромобили играют важную роль в сокращении выбросов. Однако он считает, что гибридные транспортные средства с бензиновым двигателем и электродвигателем обеспечивают более практичное и доступное решение.

Toyota также исследует возможности синтетического топлива. Оно может быть получено из возобновляемых источников и использоваться в обычных двигателях внутреннего сгорания, что позволит сократить выбросы углерода без отказа от существующей инфраструктуры.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
01.06.2024
Фото:Unsplash
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