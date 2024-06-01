#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вид на гору Алчак
1 июня
В Ассоциации туорператоров объяснили интерес россиян к внутреннему туризму
АТОР: Кубань и Крым стали самыми...
Состав автомобильной аптечки изменился: что нужно иметь каждому водителю?
1 июня
Состав автомобильной аптечки изменился: что нужно иметь каждому водителю?
Минздрав утвердил обновленный список...
Турбокомпрессор GARRETT
1 июня
У вас автомобиль с турбированным мотором? Вот 5 советов для продления его жизни
Механик составил список из пяти реальных...

Эти машины отрывают с руками за день: названы самые ликвидные автомобили с пробегом

«СберАвто»: Lada, Kia и Hyundai являются самыми востребованными брендами в РФ

Сервис «СберАвто» провел масштабный анализ сделок за последние полгода, и на основе его результатов назвал самые популярные марки и модели автомобилей, которые можно продать всего за день.

Самыми востребованными брендами оказались Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%). Самыми выкупаемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Как показывает статистика «СберАвто», 87% покупателей выбирают автомобили с бензиновыми двигателями. Это связано с их доступностью, надежностью и простотой обслуживания. Дизельные двигатели популярны лишь у 12% покупателей, а гибридные автомобили пока что не пользуются большой популярностью – их доля составляет менее 1%.

Средний пробег проданных автомобилей составляет 142 000 километров. Самый популярный возраст автомобилей – 2008, 2012, 2013, 2014 годы выпуска. Это говорит о том, что покупатели предпочитают автомобили, которые уже не новые, но еще не успели «накатать» большой пробег.

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Седаны выбирают 35% покупателей, кроссоверы и внедорожники – 34%, хэтчбэкии лифтбэки – 20%, другие – 11%.

Наиболее востребована автоматическая коробка передач – ее выбирают 48% покупателей. Механическая трансмиссия остается популярной у 34%, роботизированная – у 10%, вариатор – у 8%.

Жители столицы и Северной столицы предпочитают такие модели, как Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. В южной столице России популярны Ford Focus, LADA Granta и Hyundai Solaris. В Татарстане лидируют Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Жители Башкортостана делают выбор в пользу Lada Granta, Lada Priora и Kia Rio.

Источник: СберАвто

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
01.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0