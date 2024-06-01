Россияне бросились скупать этот сегмент авторынка: что за машины и в чем причина?

«Авилон»: россияне раскупают автомобили с пробегом стоимостью до 500 тыс. рублей

В условиях отсутствия на российском рынке новых иномарок, кроме китайских и отечественных, россияне переключились на скупку подержанных европейских автомобилей старше пяти лет. Такую тенденцию отмечают эксперты и крупнейшие дилерские холдинги.

Наибольшей популярностью пользуются сравнительно новые, до пяти лет, машины. Однако в условиях их дефицита российские автолюбители все чаще приобретают автомобили старше пяти лет.

По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, особой привлекательностью пользуются машины с гарантией и дилеры, которые продолжают обслуживать определенные марки и модели, обеспечивая наличие оригинальных запчастей.

Наибольший спрос, по наблюдениям Гришакова, наблюдается на автомобили в возрасте около трех лет. Многие россияне сдают такие машины в «трейд-ин», в преддверии дорогих технических обслуживаний или из-за возросших затрат на содержание.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отмечает, что помимо традиционно популярных подержанных автомобилей стоимостью от 2 до 4 млн рублей, очень быстро раскупаются машины дешевле 500 тысяч рублей. Такие автомобили находят новых владельцев в разы быстрее остальных.

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Источник: Автоновости дня