Штрафуют ли за отсутствие аптечки? Эксперт поставил точку в этом вопросе

Юрист Радько: отсутствие аптечки в автомобиле не является нарушением

Согласно последним изменениям в законодательстве, отсутствие аптечек в автомобиле более не является нарушением и, следовательно, не влечёт за собой штрафа. Об этом заявили эксперты в области автомобильного права.

До обновлений 2024 года аптечки вместе с огнетушителями были обязательным элементом оснащения транспортного средства. Однако теперь их убрали из списка необходимых предметов, поэтому наличие или отсутствие аптечки не влияет на правомерность эксплуатации автомобиля.

Специалисты подчёркивают, что ни сотрудники ГИБДД, ни другие уполномоченные органы не имеют права выписывать штрафы за отсутствие аптечки. Более того, инспекторы даже не проводят проверку наличия аптечных средств в рамках осмотра автомобиля.

Юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупреждает автомобилистов, что некоторые недобросовестные продавцы могут спекулировать на изменениях в законодательстве и убеждать водителей в необходимости срочной покупки новых аптечек. Однако это неправомерно, поскольку закон не обязывает автолюбителей приобретать или менять аптечные наборы.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин подтверждает, что решение о наличии аптечек в автомобиле полностью находится на усмотрение водителя. Он отмечает, что аптечки, хотя и не являются обязательными, могут оказаться незаменимы в экстренных ситуациях и помочь сохранить здоровье и даже спасти жизнь.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews