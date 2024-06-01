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Штрафуют ли за отсутствие аптечки? Эксперт поставил точку в этом вопросе
Юрист Радько: отсутствие аптечки в автомобиле...

Штрафуют ли за отсутствие аптечки? Эксперт поставил точку в этом вопросе

Юрист Радько: отсутствие аптечки в автомобиле не является нарушением

Согласно последним изменениям в законодательстве, отсутствие аптечек в автомобиле более не является нарушением и, следовательно, не влечёт за собой штрафа. Об этом заявили эксперты в области автомобильного права.

До обновлений 2024 года аптечки вместе с огнетушителями были обязательным элементом оснащения транспортного средства. Однако теперь их убрали из списка необходимых предметов, поэтому наличие или отсутствие аптечки не влияет на правомерность эксплуатации автомобиля.

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Специалисты подчёркивают, что ни сотрудники ГИБДД, ни другие уполномоченные органы не имеют права выписывать штрафы за отсутствие аптечки. Более того, инспекторы даже не проводят проверку наличия аптечных средств в рамках осмотра автомобиля.

Юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупреждает автомобилистов, что некоторые недобросовестные продавцы могут спекулировать на изменениях в законодательстве и убеждать водителей в необходимости срочной покупки новых аптечек. Однако это неправомерно, поскольку закон не обязывает автолюбителей приобретать или менять аптечные наборы.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин подтверждает, что решение о наличии аптечек в автомобиле полностью находится на усмотрение водителя. Он отмечает, что аптечки, хотя и не являются обязательными, могут оказаться незаменимы в экстренных ситуациях и помочь сохранить здоровье и даже спасти жизнь.

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Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ТАСС/ Александр Рюмин
Количество просмотров 2
01.06.2024
Фото:ТАСС/ Александр Рюмин
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