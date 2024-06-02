Что делать, если автомобиль сгорел на штрафстоянке

Юрист Мельников рассказал, как возместить ущерб за сгоревшую на стоянке машину

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире «Радио 1» высказался по поводу сообщения о том, что в подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Он отметил, что прежде всего нужно зафиксировать факт порчи имущества.

Следует выяснить, должным ли образом обеспечивалась пожарная безопасность, соблюдались ли нормативы и предприняты какие-то меры, пояснил юрист. Он отметил, что лучше самостоятельно приехать на место инцидента, сделать побольше фото.

После съемки поврежденной машины юрист рекомендует обратиться к профильным экспертам, которые дадут правовую оценку случившемуся. С результатами технической экспертизы можно идти в суд.

Юрист прибавил, что если имел место поджог, то ответственность понесет тот, кто его совершил. Если же возгорание было случайным, ответственного за него определит суд.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Радио 1