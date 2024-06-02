Защитная пленка может разрушить кузов машины

Эксперт Кукарин: неправильная оклейка пленкой может уничтожить кузов автомобиля

Оклейка машины пленкой помогает продлить ему жизнь. Но если не соблюдать определенные правила, кузовные детали могут разрушиться, предупредил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

Он пояснил, что если на металлических кузовных деталях уже имеются сколы или вмятины, то гарантии по качеству никакой сервис не даст. Мелкое, не обработанное повреждение со временем приведет к появлению ржавчины и дальнейшему разрушению детали.

Еще специалист пояснил, что в месте скола или вмятины может появиться пузырь, так как под пленкой останется воздух. Со временем от мойки, дождей или встречного ветра даже высококачественная дорогостоящая пленка в этом месте может разойтись.

Во избежание таких печальных последствий деталь со сколом необходимо сначала покрасить, привести в идеальный «заводской» вид, рассказал эксперт. Также, если сколов совсем мало, то с помощью специального аппликатора можно заполнить дефект краской, а сверху покрыть небольшим количеством лака. Затем деталь нужно отполировать.

Но если сколов много, то перед затягиванием в пленку придется делать полноценную покраску элемента, отметил специалист.

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Источник: Газета.Ru