Toyota представила новый недорогой кроссовер с богатым оснащением

На рынок вышел кроссовер Toyota Wildlander 2024 с богатым базовым оснащением

Toyota представила новый кроссовер Wildlander 2024 года, который в некоторых странах может быть известен под названием Veranda. Автомобиль был специально разработан для китайского рынка, где спрос на вместительные и функциональные внедорожники остается высоким.

Toyota Wildlander 2024 года имеет внушительные размеры: его длина составляет 4665 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1690 мм. Колесная база автомобиля составляет 2690 мм, что обеспечивает просторный салон. Дизайн кроссовера выполнен в современном стиле Toyota с характерной решеткой радиатора, агрессивными фарами и мускулистыми очертаниями кузова.

Toyota Wildlander 2024

Для Wildlander 2024 года предлагаются два варианта силовых агрегатов. Первый – 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 126 кВт (171 л. с.) и крутящим моментом 206 Н·м, который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT. Альтернативой является бензиново-электрическая гибридная система на базе 2,5-литрового мотора мощностью 160 кВт (218 л. с.). Гибридная трансмиссия сочетается с бесступенчатой коробкой передач E-CVT.

Интерьер Toyota Wildlander 2024

В Китае Toyota Wildlander 2024 года представлен в нескольких комплектациях по цене от 23 900 до 36 500 долларов США. В базовой комплектации кроссовер оснащается передними и задними датчиками парковки, интеллектуальной системой безопасности TSS (адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения, активное торможение), системой панорамного обзора, голосовым управлением, вентиляцией/обогревом сидений переднего ряда и бортовым очистителем воздуха. Все модели оснащены новой 12,3-дюймовой ЖК-панелью приборов.

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Источник: ITHome