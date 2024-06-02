#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Touareg II
2 июня
Стойкий кузов, крепкая подвеска, богатое оснащение – надежный кроссовер за 2 млн рублей
Эксперт «За рулем» советует рассмотреть...
Jawa 350
2 июня
Ява – как в детстве, но новая и современная! (видео)
Блогер показал на видео всю современную линейку...
Интерьер Volvo XC60
2 июня
Приятный кроссовер с хорошими материалами и тяговитым надежным «дизелем» до 2 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах...

Toyota представила новый недорогой кроссовер с богатым оснащением

На рынок вышел кроссовер Toyota Wildlander 2024 с богатым базовым оснащением

Toyota представила новый кроссовер Wildlander 2024 года, который в некоторых странах может быть известен под названием Veranda. Автомобиль был специально разработан для китайского рынка, где спрос на вместительные и функциональные внедорожники остается высоким.

Toyota Wildlander 2024 года имеет внушительные размеры: его длина составляет 4665 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1690 мм. Колесная база автомобиля составляет 2690 мм, что обеспечивает просторный салон. Дизайн кроссовера выполнен в современном стиле Toyota с характерной решеткой радиатора, агрессивными фарами и мускулистыми очертаниями кузова.

Toyota Wildlander 2024
Toyota Wildlander 2024
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Для Wildlander 2024 года предлагаются два варианта силовых агрегатов. Первый – 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 126 кВт (171 л. с.) и крутящим моментом 206 Н·м, который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT. Альтернативой является бензиново-электрическая гибридная система на базе 2,5-литрового мотора мощностью 160 кВт (218 л. с.). Гибридная трансмиссия сочетается с бесступенчатой коробкой передач E-CVT.

Интерьер Toyota Wildlander 2024
Интерьер Toyota Wildlander 2024

В Китае Toyota Wildlander 2024 года представлен в нескольких комплектациях по цене от 23 900 до 36 500 долларов США. В базовой комплектации кроссовер оснащается передними и задними датчиками парковки, интеллектуальной системой безопасности TSS (адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения, активное торможение), системой панорамного обзора, голосовым управлением, вентиляцией/обогревом сидений переднего ряда и бортовым очистителем воздуха. Все модели оснащены новой 12,3-дюймовой ЖК-панелью приборов.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota | ITHome
Количество просмотров 3
02.06.2024
Фото:Toyota | ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0