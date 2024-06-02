Ввоз машин рухнул вдвое, цены стали космическими, а продажи не упали: в чем причина?

Эксперты обозначили причину, по которой заградительные меры не влияют на продажи

Введение новых правил оплаты пошлин, которые сделали стоимость «параллельных» машин из Центральной Азии сравнимой с предложениями от официальных дилеров, не останавливает россиян от покупки авто из Киргизии, Казахстана и Армении.

В виду ужесточения санкций, вступивших в силу несколько недель назад, продавцы импортных автомобилей предприняли попытку ввезти в Россию максимально возможное количество машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как следствие, цены на автомобили, ввезенные по схемам «параллельного импорта», резко взлетели, нивелировав изначальную экономическую выгоду от их приобретения.

По данным аналитика Института комплексных стратегических исследований Дмитрия Плеханова, в начале года доля параллельного импорта в продажах легковых автомобилей в России составляла 10-15%. Любые ограничения импорта неизбежно приводят к росту цен на автомобили, подчеркивает специалист. Несмотря на рост цен, существенного влияния на показатели продаж это не окажет, полагает Плеханов.

Поставки по параллельному импорту через Центральную Азию снизились примерно в два раза, однако прямые поставки из Китая выросли на 30% и теперь составляют основную долю импорта легковых автомобилей. Вероятно, более заметное влияние будет оказано на отдельные сегменты. Так, по каналам параллельного импорта активно ввозились китайские электромобили. В апреле поставки этой категории из Китая сократились в четыре раза.

Теперь импортировать электромобили из КНР могут только физические лица и только напрямую в Россию, поясняет заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков. Европейские автомобили по-прежнему импортируются, но при их экспорте из Европы появились дополнительные ограничения, что усложняет процесс доставки.

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Источник: Quto