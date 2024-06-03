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Раскрыто, сколько попросят за бизнес-седан Volga

«Автостат»: бизнес-седан Volga будет стоить от 2,2 миллиона рублей

21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде состоялась презентация новой линейки автомобилей под брендом Volga. Стоимость машин не раскрывали, но всем очень интерес их диапазон.

Опрошенные агентством «Автостат» эксперты озвучили ориентировочные цены на новые модели.

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Так, руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев предполагает, что Volga будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте, с ценой на седан C40 в пределах 2,2 – 2,7 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер K30 он оценил в сумму от 2,5 до 3 миллионов рублей, а полноразмерный кроссовер K40 – от 3 до 3,6 миллиона рублей.Аркадий Григорьев, руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф», считает, что ценовое позиционирование автомобилей Volga будет зависеть от их адаптации и оснащения по сравнению с аналогичными моделями Changan.

Он считает, что цены на автомобили Volga будут находиться в диапазоне от 2,5 до 4 млн рублей с возможными отклонениями.

Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что для успешной конкуренции на рынке необходимо учитывать покупательскую способность населения. По его мнению, цена на автомобили Volga должна быть в пределах 2,5-3 миллиона рублей, а лучше – еще ниже, чтобы привлечь покупателей в условиях начинающейся стагнации рынка.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что стоимость седана С40 никак не может быть ниже 2 млн рублей, исходя из его вероятного ценового позиционирования. Он считает, что она займет пустующую нишу между Аурой и Аурусом.

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Источник: «Автостат»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Volga
Количество просмотров 1
03.06.2024
Фото:Volga
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