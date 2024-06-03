Раскрыто, сколько попросят за бизнес-седан Volga

«Автостат»: бизнес-седан Volga будет стоить от 2,2 миллиона рублей

21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде состоялась презентация новой линейки автомобилей под брендом Volga. Стоимость машин не раскрывали, но всем очень интерес их диапазон.

Опрошенные агентством «Автостат» эксперты озвучили ориентировочные цены на новые модели.

Так, руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев предполагает, что Volga будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте, с ценой на седан C40 в пределах 2,2 – 2,7 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер K30 он оценил в сумму от 2,5 до 3 миллионов рублей, а полноразмерный кроссовер K40 – от 3 до 3,6 миллиона рублей.Аркадий Григорьев, руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф», считает, что ценовое позиционирование автомобилей Volga будет зависеть от их адаптации и оснащения по сравнению с аналогичными моделями Changan.

Он считает, что цены на автомобили Volga будут находиться в диапазоне от 2,5 до 4 млн рублей с возможными отклонениями.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что для успешной конкуренции на рынке необходимо учитывать покупательскую способность населения. По его мнению, цена на автомобили Volga должна быть в пределах 2,5-3 миллиона рублей, а лучше – еще ниже, чтобы привлечь покупателей в условиях начинающейся стагнации рынка.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что стоимость седана С40 никак не может быть ниже 2 млн рублей, исходя из его вероятного ценового позиционирования. Он считает, что она займет пустующую нишу между Аурой и Аурусом.

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Источник: «Автостат»