Надежный атмосферник, проверенный вариатор, щедрый набор электроники: новый кроссовер из параимпорта

Эксперт «За рулем» рассказал о выборе неофициально ввезенных Nissan Qashqai

О японских, корейских и европейских новинках на нашем авторынке, ввезенных без согласия правообладателей из недружественных стран, рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. Среди них он особо выделил некогда популярный в России Nissan Qashqai.

На российском рынке предлагается версия, которую можно считать третьим поколением «дорестайл». Цены без скидок составляют: от 2,6 млн рублей за модель с механической коробкой передач, от 3,1 млн за версию с автоматом, и от 3,7 млн – за полный привод и богатое оснащение.

Правда, исходя из набора двигателей, это не европейская версия, а китайская, произведенная совместным предприятием Dongfeng-Nissan, а «автоматическая трансмиссия» – это вариатор.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению. Младший 1.2 (115 л.с.) – турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился – быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик. И только он сочетается с МКП. Ну, или с вариатором Jatco JF015E.

Старший двигатель – менее прихотливый атмосферный 2.0 (144 л.с.), но у него тоже прямой впрыск и не особо впечатляющий ресурс. Рекомендуемое топливо – АИ-98, под российские условия никакой адаптации не проводят. Безальтернативная коробка передач – вариатор JF016E.

Он отмечает, что вариаторы обычно работают без проблем до пробега в 80-100 тысяч км, а после – как повезет. В остальном автомобиль весьма достойный: богатый ассортимент электроники и экранов соответствует щедрым китайским стандартам, включая фирменную систему ProPilot – автопилот второго уровня.

Эксперт рассказал еще о четырех новинках параимпорта, подробнее от этом здесь.