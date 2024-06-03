Новый, не «китаец», от 2,5 млн – 4 новинки параимпорта

«За рулем» назвал японские, корейские и европейские новинки на нашем авторынке

Вопреки ожиданиям после ужесточения правил ввоза параллельный импорт новых автомобилей не умер, а лишь незначительно снизился – с доли в 11% примерно до 8%.

В апреле 36% параллельного импорта пришлось на китайские бренды, 22% – на японские, 21% – на немецкие. Самые «ввозимые» марки – Li Xiang, Toyota, BMW, Geely и Hyundai.

Что интересно, популярный Geely Monjaro весной по-прежнему продолжали доставлять «параллельно» в заметных количествах, хотя модель давно продается у нас официально. Этому феномену объяснения пока нет.

Новинки в апреле-мае поступали в салоны дилеров регулярно. В большинстве случаев это дорогие модели, в том числе премиальных марок, стоимостью от 6 млн рублей и выше. Но при нынешнем ценообразовании те модели, что попроще, тоже стоят недешево.

Nissan Qashqai

Предлагают версию, которую следует считать третьим поколением «дорестайл». Цены без скидок: от 2,6 млн рублей за машину с механической коробкой, с автоматической – от 3,1 млн, полный привод и полный фарш – от 3,7 млн.

«Автоматической трансмиссией» дилеры, разумеется, склонны называть вариатор. Судя по набору двигателей, это не европейская версия, а опять-таки китайская – от СП Dongfeng-Nissan.

Моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению. Младший 1.2 (115 л.с.) – турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился – быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик. И только он сочетается с МКП. Ну, или с вариатором Jatco JF015E.

Старший двигатель – менее прихотливый атмосферный 2.0 (144 л.с.), но у него тоже прямой впрыск и не особо впечатляющий ресурс. Рекомендуемое топливо – АИ-98, под российские условия никакой адаптации не проводят. Безальтернативная коробка передач – вариатор JF016E.

О вариаторах можно добавить, что до 80-100 тысяч км они обычно доезжают без приключений. А дальше – как пойдет.

В остальном машина очень недурна, набор электроники и экранов по-китайски щедрый, вплоть до фирменной системы ProPilot – «автопилота» второго уровня.

Volkswagen Tayron X

От обычного Тайрона, который у нас тоже предлагают, отличается формой кузова – буква Х обозначает кросс-купе. Цена при этом примерно на полмиллиона выше: от 5,4 млн рублей.

Близкий родственник Тигуана, детище китайского СП FAW-Volkswagen, предназначенное для китайского рынка.

Набор агрегатов – стандартный для кроссоверов VW и Шкоды. Это наддувные моторы 1.4 или 2.0 в паре с роботом.

У нас представлена только версия, близкая к топовой: 2.0 (220 л.с.), полный привод, семиступенчатый робот DQ500 с двумя мокрыми сцеплениями.

Двигатели, которые нам сильно не нравились лет 10-15 назад, с тех пор сменили поколение и вдобавок были модернизированы – в рамках борьбы с нагаром (это касается и 1.4 TSI). До 150 тысяч км, в теории, они должны доезжать без ремонта, но если заливать только АИ-98. Примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.

Смущает только форма кузова: покатая крыша полезного объема не добавляет.

Основные достоинства Фольксвагена не изменились – крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша.

Mitsubishi Outlander

Четвертое поколение, выпускаемое с 2021 года, добралось до нас исключительно благодаря «параимпорту». Цена: от 3,95 млн рублей за версию с младшим мотором 1.5. Привод передний или полный.

При длине 4710 мм это уже не компактный, а среднеразмерный кроссовер с солидным клиренсом 205 мм, как мы любим. Возможна японская или китайская сборка (СП GAC-Mitsubishi).

Привычных по третьему поколению моторов 2.0 и 2.4 нет. Основное предложение – двигатель 2.5 (184 л.с.) с вариатором. Оба агрегата заимствованы у Ниссана.

Мотор с индексом PR25DD – атмосферный, но с прямым впрыском, что постепенно становится нормой. Агрегат выпускают с 2018 года, нрав его пока не полностью изучен.

Вариатор – Jatco JF016E, и о нем известно почти все. Для CVT он довольно крепок, но способен развалиться задолго до расчетного пробега 220 тысяч км. А гидроблок неремонтопригоден – его меняют в сборе.

Встречаются также экземпляры с двигателем 4B40 1.5 (164 л.с.) – турбонаддув, комбинированный впрыск. Эта разработка Mitsubishi знакома нам по модели Eclipse Cross, но, опять-таки, знакома поверхностно.

Версия 1.5 предназначена для китайского рынка: внешних отличий от глобальной у нее практически нет, но она немного другая внутри. В частности, дисплей 10.25 дюйма вместо стандартных 9.

Hyundai Celesta

В дорестайлинговой версии седан именовался Elantra Yuedong, но технически ближе не к Элантре, а к нашему Солярису HS, хотя по размерам немного крупнее. Цена: около 2,5 млн рублей.

Оригинальная разработка Hyundai для китайского рынка, выпускаемая совместным предприятием BAIC-Hyundai в городе Пекин.

Главные плюсы – те же самые мотор 1.6 (123 л.с.) и шестиступенчатый автомат, коими снабжали многие официально продаваемые у нас Hyundai и Kia. Они хорошо изучены и к ним нетрудно найти запчасти, тем более что многие подходят от Соляриса. Проблемой будет только найти каталог, чтобы в этом убедиться, – вряд ли он существует в природе на удобоваримом языке.

Главный недостаток в том, что по китайским понятиям это откровенно бюджетная машина, а к нам завезли к тому же довольно простую комплектацию.

В частности, нет никаких обогревов. Есть кондиционер, датчики парковки и давления в шинах, электрические стеклоподъемники.

Еще дешевле могла бы быть версия с МКП, но ее пока не предлагают. А жаль: Celesta, видимо, из тех простецких, но хорошо продуманных моделей, у которых до 200 тысяч км по крупному ничего не ломается.

В мае в Россию по параллельному импорту начали завозить еще 4 модели.