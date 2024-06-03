Новый, не «китаец», от 2,5 млн – 4 новинки параимпорта
Вопреки ожиданиям после ужесточения правил ввоза параллельный импорт новых автомобилей не умер, а лишь незначительно снизился – с доли в 11% примерно до 8%.
В апреле 36% параллельного импорта пришлось на китайские бренды, 22% – на японские, 21% – на немецкие. Самые «ввозимые» марки – Li Xiang, Toyota, BMW, Geely и Hyundai.
Что интересно, популярный Geely Monjaro весной по-прежнему продолжали доставлять «параллельно» в заметных количествах, хотя модель давно продается у нас официально. Этому феномену объяснения пока нет.
Новинки в апреле-мае поступали в салоны дилеров регулярно. В большинстве случаев это дорогие модели, в том числе премиальных марок, стоимостью от 6 млн рублей и выше. Но при нынешнем ценообразовании те модели, что попроще, тоже стоят недешево.
Nissan Qashqai
«Автоматической трансмиссией» дилеры, разумеется, склонны называть вариатор. Судя по набору двигателей, это не европейская версия, а опять-таки китайская – от СП Dongfeng-Nissan.
Моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению. Младший 1.2 (115 л.с.) – турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился – быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик. И только он сочетается с МКП. Ну, или с вариатором Jatco JF015E.
Старший двигатель – менее прихотливый атмосферный 2.0 (144 л.с.), но у него тоже прямой впрыск и не особо впечатляющий ресурс. Рекомендуемое топливо – АИ-98, под российские условия никакой адаптации не проводят. Безальтернативная коробка передач – вариатор JF016E.
О вариаторах можно добавить, что до 80-100 тысяч км они обычно доезжают без приключений. А дальше – как пойдет.
В остальном машина очень недурна, набор электроники и экранов по-китайски щедрый, вплоть до фирменной системы ProPilot – «автопилота» второго уровня.
Volkswagen Tayron X
Близкий родственник Тигуана, детище китайского СП FAW-Volkswagen, предназначенное для китайского рынка.
Набор агрегатов – стандартный для кроссоверов VW и Шкоды. Это наддувные моторы 1.4 или 2.0 в паре с роботом.
У нас представлена только версия, близкая к топовой: 2.0 (220 л.с.), полный привод, семиступенчатый робот DQ500 с двумя мокрыми сцеплениями.
Двигатели, которые нам сильно не нравились лет 10-15 назад, с тех пор сменили поколение и вдобавок были модернизированы – в рамках борьбы с нагаром (это касается и 1.4 TSI). До 150 тысяч км, в теории, они должны доезжать без ремонта, но если заливать только АИ-98. Примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.
Основные достоинства Фольксвагена не изменились – крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша.
Mitsubishi Outlander
При длине 4710 мм это уже не компактный, а среднеразмерный кроссовер с солидным клиренсом 205 мм, как мы любим. Возможна японская или китайская сборка (СП GAC-Mitsubishi).
Привычных по третьему поколению моторов 2.0 и 2.4 нет. Основное предложение – двигатель 2.5 (184 л.с.) с вариатором. Оба агрегата заимствованы у Ниссана.
Мотор с индексом PR25DD – атмосферный, но с прямым впрыском, что постепенно становится нормой. Агрегат выпускают с 2018 года, нрав его пока не полностью изучен.
Вариатор – Jatco JF016E, и о нем известно почти все. Для CVT он довольно крепок, но способен развалиться задолго до расчетного пробега 220 тысяч км. А гидроблок неремонтопригоден – его меняют в сборе.
Встречаются также экземпляры с двигателем 4B40 1.5 (164 л.с.) – турбонаддув, комбинированный впрыск. Эта разработка Mitsubishi знакома нам по модели Eclipse Cross, но, опять-таки, знакома поверхностно.
Версия 1.5 предназначена для китайского рынка: внешних отличий от глобальной у нее практически нет, но она немного другая внутри. В частности, дисплей 10.25 дюйма вместо стандартных 9.
Hyundai Celesta
Оригинальная разработка Hyundai для китайского рынка, выпускаемая совместным предприятием BAIC-Hyundai в городе Пекин.
Главные плюсы – те же самые мотор 1.6 (123 л.с.) и шестиступенчатый автомат, коими снабжали многие официально продаваемые у нас Hyundai и Kia. Они хорошо изучены и к ним нетрудно найти запчасти, тем более что многие подходят от Соляриса. Проблемой будет только найти каталог, чтобы в этом убедиться, – вряд ли он существует в природе на удобоваримом языке.
Главный недостаток в том, что по китайским понятиям это откровенно бюджетная машина, а к нам завезли к тому же довольно простую комплектацию.
В частности, нет никаких обогревов. Есть кондиционер, датчики парковки и давления в шинах, электрические стеклоподъемники.
Еще дешевле могла бы быть версия с МКП, но ее пока не предлагают. А жаль: Celesta, видимо, из тех простецких, но хорошо продуманных моделей, у которых до 200 тысяч км по крупному ничего не ломается.
- В мае в Россию по параллельному импорту начали завозить еще 4 модели.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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