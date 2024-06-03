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Взял машину отца и «накатал» штрафов на 115 тысяч рублей

В Красноярске нашли водителя, у которого более 200 неоплаченных штрафов

В конце мая сотрудники красноярского ДПС остановили Kia Optima, которой управлял 54-летний мужчина. По какой-то причине полиция решила проверить водителя, и выяснилось, что на машине «висит» более двухсот штрафов за нарушения ПДД. Дальнейшее проясняет опубликованное пресс-службой МВД видео и нижеприведенный комментарий.

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«Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что машиной в основном управляет его сын, а он сам ничего не знал про имеющиеся неоплаченные штрафы. Прибывшие сотрудники Федеральной службы судебных приставов наложили арест на дорогостоящий сотовый телефон должника и обязали его оплатить имеющийся долг на сумму 115 тысяч рублей в кратчайшие сроки, после чего арест будет снят», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Прошло всего несколько часов, и владелец уплатил положенную сумму, а также заверил инспеторов ДПС, что более не пустит сына за руль...

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
03.06.2024
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