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Lada Vesta установила рекорд по продажам

По сравнению с прошлым годом в мае продажи АВТОВАЗа выросли на 70,7%

Продажи легковых и коммерческих машин Lada в минувшем мае составили 40 813 единиц, что на 70,7% больше, чем год назад. Если смотреть по продажам с начала года, то дилеры АВТОВАЗа реализовали 177 927 авто – на 53,7% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

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Более того, флагманское семейство Lada Vesta за май разошлось тиражом 15 009 экзепляров, что стало рекордным показателем за всю историю модели, находящейся на рынке почти девять лет. А с января по май 2024 года Веста нашла 51 768 покупателей.

Продажи автомобилей Lada в мае 2024 года:

  • Granta – 18 003
  • Vesta – 15 009
  • Нива Travel – 3 919
  • Нива Legend – 3 261
  • Коммерческие модели – 593

Продажи с января по май 2024 года:

  • Granta – 82 219
  • Vesta – 51 768
  • Niva Travel – 21 373
  • Niva Legend – 19 870
  • Коммерческие модели – 2 475
Lada Vesta
Lada Vesta

Отметим, что в мае Granta, Niva Travel и Niva Legend также показали рост продаж по сравнению с прошлым годом: на 5,8%, 14,2% и 10,7% соответственно. Что касается годовых объемов, то Гранта осталась почти на том же уровне (+1,1%), а вот Нивы прибавили и тут: Travel на – 20%, а Legend – аж на 43%...

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
03.06.2024
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