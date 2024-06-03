Lada Vesta установила рекорд по продажам
Продажи легковых и коммерческих машин Lada в минувшем мае составили 40 813 единиц, что на 70,7% больше, чем год назад. Если смотреть по продажам с начала года, то дилеры АВТОВАЗа реализовали 177 927 авто – на 53,7% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.
Более того, флагманское семейство Lada Vesta за май разошлось тиражом 15 009 экзепляров, что стало рекордным показателем за всю историю модели, находящейся на рынке почти девять лет. А с января по май 2024 года Веста нашла 51 768 покупателей.
Продажи автомобилей Lada в мае 2024 года:
- Granta – 18 003
- Vesta – 15 009
- Нива Travel – 3 919
- Нива Legend – 3 261
- Коммерческие модели – 593
Продажи с января по май 2024 года:
- Granta – 82 219
- Vesta – 51 768
- Niva Travel – 21 373
- Niva Legend – 19 870
- Коммерческие модели – 2 475
Отметим, что в мае Granta, Niva Travel и Niva Legend также показали рост продаж по сравнению с прошлым годом: на 5,8%, 14,2% и 10,7% соответственно. Что касается годовых объемов, то Гранта осталась почти на том же уровне (+1,1%), а вот Нивы прибавили и тут: Travel на – 20%, а Legend – аж на 43%...
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Источник: Автостат Инфо