Lada Vesta установила рекорд по продажам

По сравнению с прошлым годом в мае продажи АВТОВАЗа выросли на 70,7%

Продажи легковых и коммерческих машин Lada в минувшем мае составили 40 813 единиц, что на 70,7% больше, чем год назад. Если смотреть по продажам с начала года, то дилеры АВТОВАЗа реализовали 177 927 авто – на 53,7% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Более того, флагманское семейство Lada Vesta за май разошлось тиражом 15 009 экзепляров, что стало рекордным показателем за всю историю модели, находящейся на рынке почти девять лет. А с января по май 2024 года Веста нашла 51 768 покупателей.

Продажи автомобилей Lada в мае 2024 года:

Granta – 18 003

Vesta – 15 009

Нива Travel – 3 919

Нива Legend – 3 261

Коммерческие модели – 593

Продажи с января по май 2024 года:

Granta – 82 219

Vesta – 51 768

Niva Travel – 21 373

Niva Legend – 19 870

Коммерческие модели – 2 475

Lada Vesta

Отметим, что в мае Granta, Niva Travel и Niva Legend также показали рост продаж по сравнению с прошлым годом: на 5,8%, 14,2% и 10,7% соответственно. Что касается годовых объемов, то Гранта осталась почти на том же уровне (+1,1%), а вот Нивы прибавили и тут: Travel на – 20%, а Legend – аж на 43%...

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Источник: Автостат Инфо