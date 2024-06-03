Рев мотора этого автомобиля знает каждый владелец марки – показываем процесс сборки

В Сети показали процесс сборки культового двигателя V8 от Mercedes-AMG

Ролик с процессом сборки мотора V8 AMG появился в интернете, этот мощный двигатель стал настоящей легендой среди автолюбителей, все детали этого агрегата собирают на специализированных заводах Mercedes-AMG. Видео опубликовал ресурс, специализирующийся на публикации материалов о новациях в сфере автомобилестроения.

Отмечается, что в процессе сборки мотора, каждая деталь проходит строгий контроль качества с целью обеспечения корректной работы и исключения возможных дефектов. Затем все детали отправляются на сборочный конвейер, где высококвалифицированные специалисты собирают один из ключевых узлов двигателя.

В первую очередь собирают блок цилиндров, поршни, коленчатый и распределительный валы. Каждая деталь смазывается специальной смазкой для снижения трения и улучшения работы двигателя. Затем собирается головка блока цилиндров с установленными клапанами, пружинами и гидрокомпенсаторами.

После этого специалисты занимаются системы смазки, охлаждения, впуска и выпуска, во время этого процесса все шланги, трубки, насосы с филигранной точностью устанавливаются в нужные места. Благодаря тщательной настройке впускной и выхлопной систем обеспечивается максимальная производительность двигателя, звучание которого в процессе работы делает V-8 AMG узнаваемым каждому осведомленному автолюбителю.

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Источник: bmwfun.ru