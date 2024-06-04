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Названы самые неудачные китайские авто с пробегом

Житнухин: Chery Amulet и модели Lifan с пробегом создадут проблемы владельцам

Одними из самых надежных китайских автомобилей с пробегом на вторичном рынке России можно назвать модели, владельцы которых реже попадают в ДТП и обращаются в сервисные центры для ремонта в первые шесть лет эксплуатации, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Среди таких специалист назвал Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus.

«Кроме того, Changan CS35 и Geely Atlas Pro имеют высшие оценки по результатам краш-теста C-NCAP 2015 года, который оценивает эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок», — отметил специалист.

При выборе подержанного китайского автомобиля он рекомендует учитывать продолжительность присутствия производителя на российском рынке, наличие широкой сети сервисных центров и квалифицированных специалистов, доступность автозапчастей, а также возраст и год выпуска модели.

При покупке авто через сервисы нужно начать с оценки самого объявления

К примеру, большинство автомобилей из Китая, выпущенных до 2015 года, создавали владельцам множество проблем и требовали регулярных вложений в ремонт и замену различных узлов. В частности, Житнухин считает одной из самых неудачных моделей Chery Amulet, а также всю линейку бренда Lifan.

Что касается приобретения нового китайского автомобиля, то следует учитывать несколько факторов. Несмотря на растущую популярность, многие китайские производители еще не разработали эффективную систему сервиса и гарантии, что может привести к сложностям с диагностикой и обслуживанием.

Источник: Lenta.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Chery
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:Chery
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