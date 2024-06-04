Этим россиянам уменьшат транспортный налог — Госдума рассмотрит инициативу

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В Госдуме предлагают уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Инициаторами стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцкий.

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«Законопроектом определяется в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, что налоговая база подлежит уменьшению на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта Российской Федерации установлена соответствующая налоговая льгота», – говорится в пояснительной записке.

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Авторы законопроекта подчеркивают, что в ряде российских субъектов предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства. Но фактически действует только частичное освобождение от уплаты этого налога.

«Такое частичное освобождение ограничено определенной мощностью двигателя транспортного средства, зарегистрированного на льготную категорию граждан. Так, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье, максимально возможная для освобождения от налога мощность двигателя определена в Свердловской области в пределах 200 л.с., в Воронежской – 150 л.с., в Белгородской – 130 л.с., а в Курской области – 100 л.с.» – отмечается в пояснительной записке.

Предлагаемый законопроект позволит льготным категориям граждан покупать подходящий для себя автомобиль, при этом право на налоговую льготу сохранится. Не должно быть льгот, которые не работают или работают не так, убеждены парламентарии. Уменьшив налоговую базу на установленные регионом показатели, налоговое бремя для льготных категорий автовладельцев снизится, подчеркнул Слуцкий.

Источник: ria.ru

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