Этот дешевый «китаец» обошел гораздо более дорогие модели из США

В США разобрали недорогой BYD и заявили, что китайские машины дешевле и лучше

В США исследователи из Caresoft Global разобрали дешевый хэтчбек BYD Seagull (самая дорогая версия в Китае стоит $12 тыс., самая доступная – $9,8 тыс.). Эксперты в итоге отметили, что американский автопром отстает от китайского.

Изначально специалисты предполагали, что электрокар BYD Seagull продемонстрирует низкое качество. Однако результаты исследования поразили экспертов: так, при сборке этой недорогой машины использовались достойные отделочные материалы, также у авто есть шесть подушек безопасности и система стабилизации.

BYD Seagull

Исследователи констатировали, что по столь низкой стоимости автомобиль такого качества в США создать невозможно. Американские эксперты задались вопросом – как BYD смогла так сильно снизить цену без ущерба качеству.

BYD Seagull

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: IT Home