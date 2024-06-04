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Отсчет запущен: стали известны итоги продаж нового внедорожника за неделю

Бренд XCite обнародовал данные по продажам X-cross 7 за первую неделю

Продажи отечественного кроссовера X-Cite X-cross 7 на авторынке РФ за первую неделю составили 76 экземпляров. По словам представителей бренда, этот показатель является плановым.

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XCite X-Cross 7 представляет собой среднеразмерный кроссовер с передним приводом. Силовой агрегат представлен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и 210 Н·м крутящего момента. Коробка передач – вариатор, максимальная скорость автомобиля составляет 186 км/ч, для разгона до первой сотни ему понадобится 9,8 с.

X-Cite X-cross 7
X-Cite X-cross 7

Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

Продажи XCite X-cross 7 стартовали 27 мая, кроссоверы есть в наличии в 11 дилерских центрах в Москве и Подмосковье, а также в 12 автосалонах в Петербурге и в других мегаполисах России. Цена X-cross 7 в комплектации Enjoy составляет 2,499 млн рублей, за модель в версии Techno просят 2,636 млн рублей.

X-Cite X-cross 7
X-Cite X-cross 7

Напомним, XCite X-cross 7 встал на конвейер на бывшем заводе японского Nissan в Петербурге, производство стартовало в январе текущего года. Бывший завод Nissan выпускал кроссоверы Qashqai, Murano и X-Trail. После ухода с рынка РФ площадка сменила двух владельцев, в настоящее время с февраля 2024 года завод вернулся НАМИ.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xcite
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:Xcite
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