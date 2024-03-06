Плюс два: представлены новые отечественные марки автомобилей

«За рулем» выяснил, какие модели будут выпускать под брендом Xcite

Новые марки на российском рынке появляются каждый месяц. А то и не по одной. Обычно они приезжают из Китая, а тут – сразу две российские.

«Автотор» под линейку будущих электромобилей (в том числе собственной разработки) придумал бренд AmberAuto. Эмблема – в виде сдвоенных букв А. Идея понятна: amber в переводе с английского – янтарь, которым знаменита Калининградская область.

После включения АВТОВАЗа в перечень подсанкционных компаний новоприобретенный бывший ниссановский завод переименовали из «Лада Санкт-Петербург» в «Автозавод Санкт-Петербург». Ведь площадку готовили под лицензионную сборку машин восточных партнеров. А им прямые связи с АВТОВАЗом стали грозить вторичными санкциями.

AmberAuto Xcite

По этой причине решили вывести на рынок новую марку – Xcite.

Уже известно имя ее первенца – Xcite X-Cross 7. Под этим названием маскируется уже состоявшийся на нашем рынке бестселлер Chery Tiggo 7 Pro.

А вот на модели X-Cross 5 (он же FAW T77), скорее всего, поставлен крест, хотя об этом и не объявлено официально: сотрудничество с фирмой FAW формально пока не прекращено.

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