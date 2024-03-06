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Что будет с ценами на автомобили в России: детальный расклад
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Что будет с ценами на автомобили в России: детальный расклад
«За рулем» изучил динамику цен на авторынке РФ...
Выглядит богаче, чем есть на самом деле. Материалы салона простоваты, экранчик скромный – и это богатая комплектация.
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6 марта
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Плюс два: представлены новые отечественные марки автомобилей

«За рулем» выяснил, какие модели будут выпускать под брендом Xcite

«Автотор» выведет на рынок России три модели под брендом AmberTruck

Новые марки на российском рынке появляются каждый месяц. А то и не по одной. Обычно они приезжают из Китая, а тут – сразу две российские.

«Автотор» под линейку будущих электромобилей (в том числе собственной разработки) придумал бренд AmberAuto. Эмблема – в виде сдвоенных букв А. Идея понятна: amber в переводе с английского – янтарь, которым знаменита Калининградская область.

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После включения АВТОВАЗа в перечень подсанкционных компаний новоприобретенный бывший ниссановский завод переименовали из «Лада Санкт-Петербург» в «Автозавод Санкт-Петербург». Ведь площадку готовили под лицензионную сборку машин восточных партнеров. А им прямые связи с АВТОВАЗом стали грозить вторичными санкциями.

AmberAuto
Xcite

Названы новинки АВТОВАЗа в 2024 году

По этой причине решили вывести на рынок новую марку – Xcite.

Уже известно имя ее первенца – Xcite X-Cross 7. Под этим названием маскируется уже состоявшийся на нашем рынке бестселлер Chery Tiggo 7 Pro.

А вот на модели X-Cross 5 (он же FAW T77), скорее всего, поставлен крест, хотя об этом и не объявлено официально: сотрудничество с фирмой FAW формально пока не прекращено.

  • Какие новинки появятся весной 2024 года на авторынке России, рассказано тут

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:freepik / usertrmk
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