Автомат, 5 комплектаций — на рынок РФ вышел доступный кроссовер от 2,3 млн рублей

GAC презентовал в РФ новый компактный кроссовер GS3 в России по доступной цене

Китайский производитель GAC представил на авторынке России компактный кроссовер GS3 по цене от 2,3 млн рублей. Нивинку показали накануне в ходе пресс-конференция бренда в Москве.

GS3 предлагается для российских покупателей в пяти комплектациях, стоимость максимальной – GL-R оценили в 2,65 млн рублей. Кроссовер получил турбомотор объемом 1,5 л, коробка передач – автоматическая с двойным сцеплением. Мощность двигателя 170 л.с. (250 Нм), заявленный расход топлива в среднем на уровне 5,9 л на 100 км, для разгона до первой «сотни» кроссоверу понадобится 7,5 секунды. Автомобиль создан на платформе GPMA, удлиненную версию которой использует большой кроссовер GAC GS8, присутствующий на рынке РФ.

GAC GS3

В длину GS3 составляет 4410 мм, размер колесной базы 2650 мм. В списке оснащения: полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли, оба диагональю по 10,25 дюйма, мультимедийная система с 8-ядерным процессором, система камер кругового обзора, сиденье водителя высотой 1,8 м оснащено электрорегулировкой в шести направлениях. Вместительный багажник, максимальный объем которого составляет 1271 л.

GAC GS3

Кроме того, в помощь водителю есть система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и прочее.

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Источник: iz.ru