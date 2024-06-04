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Автомат, 5 комплектаций — на рынок РФ вышел доступный кроссовер от 2,3 млн рублей

GAC презентовал в РФ новый компактный кроссовер GS3 в России по доступной цене

Китайский производитель GAC представил на авторынке России компактный кроссовер GS3 по цене от 2,3 млн рублей. Нивинку показали накануне в ходе пресс-конференция бренда в Москве.

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GS3 предлагается для российских покупателей в пяти комплектациях, стоимость максимальной – GL-R оценили в 2,65 млн рублей. Кроссовер получил турбомотор объемом 1,5 л, коробка передач – автоматическая с двойным сцеплением. Мощность двигателя 170 л.с. (250 Нм), заявленный расход топлива в среднем на уровне 5,9 л на 100 км, для разгона до первой «сотни» кроссоверу понадобится 7,5 секунды. Автомобиль создан на платформе GPMA, удлиненную версию которой использует большой кроссовер GAC GS8, присутствующий на рынке РФ.

GAC GS3
GAC GS3

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В длину GS3 составляет 4410 мм, размер колесной базы 2650 мм. В списке оснащения: полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли, оба диагональю по 10,25 дюйма, мультимедийная система с 8-ядерным процессором, система камер кругового обзора, сиденье водителя высотой 1,8 м оснащено электрорегулировкой в шести направлениях. Вместительный багажник, максимальный объем которого составляет 1271 л.

GAC GS3
GAC GS3

Кроме того, в помощь водителю есть система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и прочее.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:GAC
04.06.2024
Фото:GAC
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