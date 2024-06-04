Продажи провалились: Great Wall Motor распустит свой европейский офис

Концерн Great Wall Motor закроет офис в Европе из-за низких продаж

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) закроет европейскую штаб-квартиру в августе 2024 года.

В компании пояснили, что в условиях все более сложного европейского рынка электромобилей в сочетании с многочисленными неопределенностями в будущем автоконцерн соответствующе скорректирует свою будущую стратегию для ЕС.

Известно, что в европейской штаб-квартире китайской компании, которая находится в Мюнхене, работает 100 человек.

В январе – мае продажи Great Wall Motor составили 461,5 тыс. единиц, или лишь 23% от годового плана поставок.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Интерфакс»