Продажи провалились: Great Wall Motor распустит свой европейский офис
Концерн Great Wall Motor закроет офис в Европе из-за низких продаж
Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) закроет европейскую штаб-квартиру в августе 2024 года.
В компании пояснили, что в условиях все более сложного европейского рынка электромобилей в сочетании с многочисленными неопределенностями в будущем автоконцерн соответствующе скорректирует свою будущую стратегию для ЕС.
Известно, что в европейской штаб-квартире китайской компании, которая находится в Мюнхене, работает 100 человек.
В январе – мае продажи Great Wall Motor составили 461,5 тыс. единиц, или лишь 23% от годового плана поставок.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
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Источник: «Интерфакс»
Фото:Wikimedia
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04.06.2024
Фото:Wikimedia
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