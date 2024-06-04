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Продажи провалились: Great Wall Motor распустит свой европейский офис

Концерн Great Wall Motor закроет офис в Европе из-за низких продаж

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) закроет европейскую штаб-квартиру в августе 2024 года.

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В компании пояснили, что в условиях все более сложного европейского рынка электромобилей в сочетании с многочисленными неопределенностями в будущем автоконцерн соответствующе скорректирует свою будущую стратегию для ЕС.

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Известно, что в европейской штаб-квартире китайской компании, которая находится в Мюнхене, работает 100 человек.

В январе – мае продажи Great Wall Motor составили 461,5 тыс. единиц, или лишь 23% от годового плана поставок.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: «Интерфакс»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:Wikimedia
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