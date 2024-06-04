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3 модели этого производителя отзовут из-за проблемы, грозящей аварией

Rivian анонсировал отзыв более 2 тысяч машин из-за некорректной настройки фар

Американский производитель Rivian отзывает 2334 экземпляров моделей R1S, R1T и EDV на местном рынке из-за несоответствия фар производственным спецификациям или федеральным стандартам безопасности транспортных средств.

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Отмечается, что у некоторых экземпляров 2023 и 2024 годов выпуска фары направлены немного ниже необходимого уровня. Таким образом, во время движения автомобиля дорога будет недостаточно освещена, из-за чего возрастает риск аварий.

Rivian R1S
Rivian R1S

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Под кампанию отзыва попадают 2 334 автомобиля, включая модели R1S, произведенные с 7 апреля 2023 года по 25 марта 2023 года, R1T (выпуска с 9 сентября 2023 года по 25 марта 2024 года) и EDV, собранные с 27 апреля 2023 года по 15 марта 2024 года.

Впервые о проблеме с регулировкой фар между станциями настройки стало известно 7 февраля текущего года. Было инициировано расследование, в ходе которого выяснилось, что причина кроется в неправильной регулировке фар.

Rivian R1T
Rivian R1T

Теперь специалистам сервисных центров Rivian предстоит проверить уровень фар на пострадавших автомобилях и при необходимости бесплатно скорректируют их.

Напомним, в мае текущего года руководство Rivian уже анонсировало отзыв 127 единиц R1T и R1S из-за отсутствия наклейки с информацией о подушке безопасности на приборной панели. Это проблему компания решит отправкой владельцам машин соответствующих наклеек не позднее 6 июля, попросит их самими наклеить их на приборную панель.

Источник: carscoops.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Rivian
04.06.2024
Фото:Rivian
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