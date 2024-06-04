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Российские дилеры переписали цены на этот аналог Volkswagen Tiguan

Кроссовер Changan CS75 Plus подорожал в России на 100 тыс. рублей

Кроссовер Changan CS75 Plus, который начали продавать в России десять месяцев назад, подорожал на 100 тыс. руб. Летом 2023 года продажи автомобиля на российском рынке стартовали от 2,75 млн рублей (за комплектацию Luxury), то сейчас авто в той же комплектации стоит 2,85 млн рублей (плюс 3,6%).

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Changan CS75 Plus стал 14-й моделью марки, которые официально продаются в России. Габариты кроссовера 4700×1865×1710 мм при колесной базе 2710 мм. По размерам он приближается к Skoda Karoq или Volkswagen Tiguan.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 л.с., работающим в связке с 6-ступенчатой АКП. В России сейчас доступен Changan CS75 Plus второго поколения, а в КНР уже предлагается модель третьего поколения.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:Changan
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