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Покупка машины через льготников из Белоруссии грозит неожиданными проблемами

Дилеры: при покупке авто через льготников из Белоруссии могут аннулировать ЭПТС

Для уменьшения размера таможенных платежей некоторые продавцы пользуются такой серой схемой: если машину ввозят через Белоруссию, то ее оформляют на лиц льготных категорий. Таким образом можно снизить платежи до 50%. С помощью такой схемы в РФ попадает множество автомобилей из разных стран.

При этом покупатели иногда даже не в курсе, что автомобиль оформлен именно так. Бывает, что перевозчики оставляют сэкономленное себе или продают авто по более низким ценам, чтобы привлечь покупателей.

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Что может грозить при покупке оформленного на льготника автомобиля

Участники рынка назвали несколько основных проблем при покупке параллельных машин: доначисление платежей и аннулирование ЭПТС. Глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев отмечает, что риски доначисления могут возникнуть при проверке использования льгот госорганами Белоруссии, если выяснится, что их использовали в коммерческих целях.

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Представитель дилерского сообщества отметил, что возможны санкции вплоть до аннулирования ЭПТС и уплаты таможенной пошлины. Сроки проверок и возможных доначислений не определены, что несет возможные риски в дальнейшем. Поэтому многие российские дилеры временно прекратили выкуп машин у физлиц с растаможкой в Белоруссии, пояснил Григорьев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:Depositphotos
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