Покупка машины через льготников из Белоруссии грозит неожиданными проблемами

Дилеры: при покупке авто через льготников из Белоруссии могут аннулировать ЭПТС

Для уменьшения размера таможенных платежей некоторые продавцы пользуются такой серой схемой: если машину ввозят через Белоруссию, то ее оформляют на лиц льготных категорий. Таким образом можно снизить платежи до 50%. С помощью такой схемы в РФ попадает множество автомобилей из разных стран.

При этом покупатели иногда даже не в курсе, что автомобиль оформлен именно так. Бывает, что перевозчики оставляют сэкономленное себе или продают авто по более низким ценам, чтобы привлечь покупателей.

Что может грозить при покупке оформленного на льготника автомобиля

Участники рынка назвали несколько основных проблем при покупке параллельных машин: доначисление платежей и аннулирование ЭПТС. Глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев отмечает, что риски доначисления могут возникнуть при проверке использования льгот госорганами Белоруссии, если выяснится, что их использовали в коммерческих целях.

Представитель дилерского сообщества отметил, что возможны санкции вплоть до аннулирования ЭПТС и уплаты таможенной пошлины. Сроки проверок и возможных доначислений не определены, что несет возможные риски в дальнейшем. Поэтому многие российские дилеры временно прекратили выкуп машин у физлиц с растаможкой в Белоруссии, пояснил Григорьев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Autonews