Пришлось идти на таран: полицейская погоня в Крыму

В Ялте полиция протаранила ВАЗ-2106, водитель которого ехал ночью без света

В одну из недавних ночей сотрудники ялтинской ГАИ заметили ВАЗ-2106 темного цвета, двигавшийся по улице с выключенной светотехникой. Инспекторы потребовали остановиться, но водитель не отреагировал. Поэтому экипаж начал преследование, передав информацию коллегам.

«Пытаясь уйти от погони, нарушитель создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Для остановки машины полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели один выстрел вверх и семь – по задним колесам. Автомобиль замедлился, после чего сотрудники полиции вынудили водителя остановиться. Установлено, что за рулем находился 24-летний мужчина с признаками опьянения, который не имел права управления транспортным средством», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам момент остановки «шестерки» попал на видео, предоставленное полицейскими. Между автомобилями произошел контакт, в результате чего Ладу развернуло на 180 градусов, а затем ударило о бордюр. Судя по тому, сколь малое участие в происходящем принимал водитель преследуемого автомобиля, он находился в ненормальном состоянии. Дальнейшее медосвидетельствование это подтвердило.

В отношение пьяного «призрачного гонщика» составлены протоколы по шести статьям КоАП, машина доставлена в отдел полиции.

Источник: МВД Медиа