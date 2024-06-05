#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Ялте полиция протаранила ВАЗ-2106, водитель которого ехал ночью без света
5 июня
Пришлось идти на таран: полицейская погоня в Крыму
В Ялте полиция протаранила ВАЗ-2106, водитель...
Даже у доктора Брауна из киносаги «Назад, в будущее» с топливом то и дело возникали проблемы. Поначалу он как-то еще заправлялся непонятно чем. Но, когда его занесло в 19-й век, то пускаться на алкоголе мотор ДеЛориан он решительно отказался. Пришлось воспользоваться паровозом.
5 июня
Какой бензин лить в бак, если нет нужного
Эксперт «За рулем» объяснил, что будет, если...
Интерьер DFSK 500
4 июня
116-сильный мотор, достойное оснащение: новый аналог Hyundai Creta теперь в РФ
В РФ состоялась премьера китайского компактного...

Пришлось идти на таран: полицейская погоня в Крыму

В Ялте полиция протаранила ВАЗ-2106, водитель которого ехал ночью без света

В одну из недавних ночей сотрудники ялтинской ГАИ заметили ВАЗ-2106 темного цвета, двигавшийся по улице с выключенной светотехникой. Инспекторы потребовали остановиться, но водитель не отреагировал. Поэтому экипаж начал преследование, передав информацию коллегам.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Пытаясь уйти от погони, нарушитель создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Для остановки машины полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели один выстрел вверх и семь – по задним колесам. Автомобиль замедлился, после чего сотрудники полиции вынудили водителя остановиться. Установлено, что за рулем находился 24-летний мужчина с признаками опьянения, который не имел права управления транспортным средством», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам момент остановки «шестерки» попал на видео, предоставленное полицейскими. Между автомобилями произошел контакт, в результате чего Ладу развернуло на 180 градусов, а затем ударило о бордюр. Судя по тому, сколь малое участие в происходящем принимал водитель преследуемого автомобиля, он находился в ненормальном состоянии. Дальнейшее медосвидетельствование это подтвердило.

В отношение пьяного «призрачного гонщика» составлены протоколы по шести статьям КоАП, машина доставлена в отдел полиции.

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
05.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0