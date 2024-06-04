Названы самые популярные у россиян иномарки

CДЭК: россияне в мае чаще всего заказывали Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan

В России был составлен рейтинг самых популярных иномарок в 2024 году на основе заказов и запросов клиентов. Лидируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla. На эти марки в общей сложности пришлось примерно 60% общего числа заказов, по данным сервиса CDEK.Shopping.

В десятку наиболее популярных моделей также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. Также отмечается, что большинство клиентов (свыше 80%) интересовались максимальными комплектациями. Поэтому средний чек на импортную машину в мае составил 6,1 млн рублей.

Toyota RAV4

Наибольшим спросом пользуются немецкие машины (42% заказов), а также японские (33%) и китайские (16%). Также аналитики заметили рост интереса к премиальным брендам, например Lamborghini и Rolls-Royce.

Специалисты отмечают, что, судя по заказам, предпочтения россиян во многом совпадают с глобальными трендами. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы и седаны популярных брендов в максимальных комплектациях.

Volkswagen Tiguan L Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Известия