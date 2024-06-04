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116-сильный мотор, достойное оснащение: новый аналог Hyundai Creta теперь в РФ

В РФ состоялась премьера китайского компактного кроссовера DFSK 500 от Dongfeng

В РФ вскоре стартуют продажи китайских компактных кроссоверов DFSK 500, дату выхода на рынок и цену озвучат до конца июня, сказано в сообщении официального дистрибьютора линейки легковых автомобилей Dongfeng в РФ.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с. (148 Н·м) и вариатором. Длина кроссовера равна 4385 мм при колесной базе 2655 мм, автомобиль пятиместный, объем багажника равен 318 л, клиренс 191 мм.

DFSK 500
DFSK 500

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Задняя спинка складывается в пропорции 2 : 3. Сиденья обтянуты экокожей с перфорацией и красной прострочкой, они регулируются в шести направлениях для водителя и в четырех для переднего пассажира. В базовую комплектацию включены обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида, а также мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым экраном.

Интерьер DFSK 500
Интерьер DFSK 500

В стандартное оборудование включены фронтальные подушки безопасности, трехточечные ремни с преднатяжителями, камера заднего вида, датчики давления в шинах и комплекс электронных помощников.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Пресс-служба Dongfeng

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:DFSK
Количество просмотров 2
04.06.2024
Фото:DFSK
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