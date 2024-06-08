Невероятно крутой автобус! Почему их сделали всего 1000 штук?

Блогер рассказал загадочную историю появления гигантского автобуса Scenicruiser

Если автобусы кажутся вам понятной и даже немного примитивной темой, взгляните на это. Не двухэтажный, а двухуровневый! Дело в том, что у выпущенного в 1954 году автобуса GM Scenicruiser Greyhound не было двух полноценных «палуб», как может показаться. Водитель, двигатель, 10 пассажиров, туалет и огромный багажный отсек тут располагались на первом уровне, с которого на второй, полноценный пассажирский уровень, вели всего несколько ступеней. Здесь размещались еще 33 пассажира.

GM Scenicruiser Greyhound

Фишкой автобуса был именно второй уровень, который давал невероятный уровень обзора – через огромных, длиной 1,8 метра, боковых стекла, а также вперед и наверх. Транспортная компания Greyhound, принимавшая непосредственное участие в разработке, через модель Scenicruiser хотела привлечь к автобусным путешествиям респектабельную публику, обычно предпочитавшую самолеты и поезда.

Прототип имел длину 40 футов, то есть 12 м 19 см, тогда как в большинстве штатов Америки тогда действовал закон, ограничивающий длину транспортного средства 35 футами, что составляет 10 м 67 см. Боссам GM пришлось потратить несколько лет, чтобы пролоббировать изменения в законодательстве и выпустить этого гиганта на дороги. Но главной проблемой Сценикруизера, особенно на раннем этапе, был двигатель... Смотрим видео об этой потрясающей машине!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: АвтоТРЕНДЫ