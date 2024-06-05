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Единый полис автогражданки для России и Белоруссии: что изменится для автолюбителей?

Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии: Минфин готовит нововведение

Министерство финансов РФ объявило о планах принять закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии. Это может быть сделано до конца текущего года.

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Проект закона был недавно представлен правительству для обсуждения, сообщила пресс-служба министерства, ссылаясь на слова главы департамента финансовой политики Алексея Яковлева.

Покупка полиса ОСАГО в России с расширением на Белоруссию позволит беспрепятственно ездить в соседнюю страну и получать страховое возмещение в случае наступления страхового случая. Это можно будет сделать обычным способом, включая электронный формат, добавил Яковлев.

Особенно удобно будет тем автомобилистам, которые регулярно осуществляют поездки в соседнюю страну. Им не придется каждый раз оформлять отдельный полис.

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Вопрос введение единого полиса автогражданки ранее активно обсуждался экспертами, которые напоминали, что тарифы «автогражданки» и размер выплат в России и Белоруссии отличаются, причем кардинально. Как законодатели будут решать этот вопрос, пока неясно.

Источник: «Говорит Москва»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:скриншот «За рулем»
Количество просмотров 3
05.06.2024
Фото:скриншот «За рулем»
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