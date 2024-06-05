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Эти предметы в машине грозят возгоранием: эксперт объяснил, как этого избежать

Эксперт Победоносцев: Обычная зажигалка может спровоцировать пожар в автомобиле

Летом в автомобиле нельзя оставлять некоторые предметы, иначе они могут стать причиной пожара. Об этом рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

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Он напомнил, что на жаре температура в салоне автомобиля при закрытых окнах и выключенном кондиционере может достигать 50-60°C. В таких условиях любой источник питания в виде обычной зажигалки или телефона может спровоцировать возгорание.

«Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона – максимум 23-25°C. Если она поднимается выше, устройства нагреваются, происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию. Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является очень сильным взрывчатым веществом», – объясняет эксперт.

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При его соприкосновении с кислородом в окружающей среде образуется так называемый гремучий газ, и все может закончиться фатально – кроме пожара может произойти взрыв. Аналогичная ситуация может произойти и с аккумуляторными батареями, подчеркнул Победоносцев. Также опасны различные емкости с газом и баллончики.

«При высокой температуре происходит расширение и увеличение давления в газовом баллоне. Он лопается, газ заполняет все пространство, и достаточно малейшей искры, малейшей линзы, которая воспламенит эту субстанцию, чтобы возник пожар. Взрывоопасны любые баллончики, которые находятся под давлением, даже если это просто дезодорант или освежитель воздуха», – уточнил эксперт.

В частности, в перцовом баллончике вытеснителем выступает закись азота, обладающая горючими свойствами. При нагревании газ расширяется, и баллончик лопается. Такие предметы нельзя держать не только в салоне автомобиля, но даже дома на подоконнике под прямыми солнечными лучами, подытожил Победоносцев.

Источник: radiosputnik.ru

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Фото:Егор Алеев/ТАСС
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Фото:Егор Алеев/ТАСС
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