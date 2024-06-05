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Этот дешевый гибридный седан с расходом 2,9 л/100 км пользуется бешеным спросом

В КНР стал сенсацией новый гибридный седан BYD Qin L по цене от ₽1,2 млн

Новый Qin L по цене от 13 750 до 19 300 долларов пользуется огромным спросом в Китае благодаря цене, расходу 2,9 л/100 км и запасу хода 2100 километров. Презентация новинки прошла 28 мая.

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За первые три дня было продано 5000 таких авто. Пользователи отмечают, что автосалоны переполнены, а в магазинах выстроились очереди, все столики у консультантов и менеджеров заняты.

BYD Qin L
BYD Qin L

6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

На прошлой неделе BYD провела презентацию гибридной технологии DM пятого поколения, а также представила первые автомобили на ее основе: Qin L DM-i и Seal 06 DM-i.

BYD Qin L DM-i оснащается подключаемой гибридной системой 5-го поколения, состоящей из двигателя объемом 1,5 л и электродвигателя. Расход топлива равен 2,9 л/100 км, запас хода на полном баке достигает 2100 км.

Максимальная мощность мотора равна 74 кВт, а максимальный крутящий момент — 126 Н·м. До «сотни» автомобиль разгоняется за 7,5 секунды.

BYD Qin L
BYD Qin L

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Сarnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BYD
05.06.2024
Фото:BYD
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