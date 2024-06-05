В GAC объяснили причину возгорания GS5 во время движения

GAC: автомобиль GS5 загорелся из-за птичьего гнезда в подкапотном пространстве

У китайского автомобиля GAC GS5 в ходе движения по трассе в Саратове загорелось подкапотное пространство. Заметив дым, владельцы остановились и увидели очаг возгорания возле двигателя. Огонь быстро потушили, пострадавших в результате инцидента не было.

Пресс-службе бренда GAC прокомментировала произошедшее, отметив, что 4 июня в дилерский центр GAC Саратов поступил автомобиль GS5 с признаками задымления в подкапотном пространстве.

GAC GS5

Осмотр показал, что предварительной причиной задымления послужило птичье гнездо. Машина находится в собственности у юрлица и долго не использовалась. За время простоя под капотом поселились птицы, свив там гнездо. В ходе движения оно нагрелось о горячий двигатель и стало причиной задымления.

В пресс-службе бренда GAC напомнили о необходимости визуального осмотра машины после долгой стоянки в целях предотвращения неожиданных и нежелательных инцидентов.

Также в пресс-службе заявили, что все автомобили GAC проходят строгие испытания и соответствуют высоким стандартам безопасности, отметив, что компания также обязуется усилить активности по повышению информированности потребителей о правилах безопасности и ухода за автомобилем, чтобы свести к минимуму риски подобных инцидентов в дальнейшем.

«Безопасность наших клиентах – ключевой приоритет компании GAC Motor», – заявили в пресс-службе.

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Источник: «Российская газета»