Петербург хочет закрепить свой статус ведущего автопроизводителя страны

Беглов анонсировал подписание крупного соглашения с автоконцернами на ПМЭФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ожидается подписание крупного соглашения с автоконцернами.

«Из значимых для города событий на ПМЭФ-2024 ожидаем большое соглашение с автоконцернами. Это важный индикатор восстановления отрасли и свидетельство закрепления за Петербургом статуса ведущего автопроизводителя страны в сознании общества и бизнеса», - отметил он.

Беглов добавил, что хотя западные компании ушли, у нас остались производственные площадки, квалифицированные кадры, предприятия-смежники и бесценный опыт в логистике и организации производства. На это в России сейчас существует высокий спрос.

Ранее в Санкт-Петербурге действовали автомобильные заводы Nissan, Toyota и Hyundai. Сейчас на бывшей площадке завода Nissan работает «Автозавод Санкт-Петербург», который в марте представил семь автомобилей первой модели нового российского бренда Xcite — кроссовера X-Cross 7. На бывшей площадке завода Hyundai, принадлежащей ныне компании «Арт-Финанс», в феврале началось производство автомобилей под брендом Solaris.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. ПМЭФ проводится уже в 27-й раз.

Изначально напоминавший выставку достижений, со временем Форум стал ключевой площадкой для обсуждения приоритетов и проблем российской экономики. Мероприятие необходимо для поддержания коммуникаций и демонстрации изменений в экономике.

В этом году на ПМЭФ будет представлено много перспективных автомобилей, а Санкт-Петербург продолжает играть важную роль как крупнейший экономический коммуникационный центр России.

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Источник: РИА «Новости»