Третий этап СМП РСКГ Туринг: жаркое начало лета

В гонках суперкаров SMP GT4 безоговорочную победу одержал Алексей Несов

На «Нижегородском кольце» прошли 13 гонок чемпионата и Кубка России 107 участников серии СМП РСКГ Туринг провели на автодроме под Нижним Новгородом 13 динамичных гонок в первые выходные лета. И если в субботу пилоты старались беречь автомобили, то в серии воскресных заездов подарили болельщикам море ярких эмоций. 5 тысяч поклонников автоспорта наслаждались летней погодой, принимали участие в активностях от промоутера соревнований SMP Racing и с интересом следили за событиями на трассе.

SMP GT4

В самом мощном зачете суперкаров квалификацию и все гонки выиграл Алексей Несов (Mercedes-AMG GT4, SMP Motor Sharks), причем третью он начал с десятого места! Сергей Титаренко (Toyota Supra GT4 Evo, X Motorsport - TEAMGARIS) заработал два «серебра» (в третьей гонке его добыл Сергей Столяров (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport)). Столяров также отметился на пьедестале в качестве бронзового призера, эту же награду заслужили Ринат Салихов (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport) и Андрей Гончаров на Toyota Supra. При этом Столяров стал безоговорочным лидером в зачете джентльмен-драйверов.

SMP TCR Russia

Премьер-класс СМП РСКГ Туринг в этом сезоне радует отсутствием монополии на подиум. Сразу шесть пилотов отметились на нем после гонок нижегородского этапа! Победами обменялись Егор Санин, выигравший квалификацию и дебютный заезд, и Захар Слуцкий (Hyundai i30, TWINS Racing), стартовавший с реверсивного поула в решающей гонке. По серебряной награде забрали Михаил Симонов (Cupra Leon, ТАИФ Моторспорт) и Александр Смоляр (Hyundai i30, ЛУКОЙЛ Рейсинг СМП Тим), «бронза» - у Владимира Атоева (Hyundai Elantra, ЛУКОЙЛ Рейсинг СМП Тим) и Дмитрия Брагина (Cupra Leon, ТАИФ Моторспорт).

Правда, последнее еще не решено: в воскресном заезде профессор российского «кольца» на жестком торможении отправил Кирилла Смаля (Hyundai i30, ЛУКОЙЛ Рейсинг СМП Тим) за пределы трассы. Сам Брагин считает, что виноват соперник, слишком рано начавший замедляться, и спортивные комиссары нижегородского этапа, изучив данные телеметрии и записи со всех камер, с ним согласились. Однако в команде ЛУКОЙЛ Рэйсинг СМП Тим считают иначе, и дело будет рассматривать апелляционный суд, а до тех пор результаты считаются предварительными.

Супер-Продакшн

К огорчению нижегородских болельщиков, пилоты местной команды на домашнем этапе не блеснули. Лучший результат – у Ивана Овсиенко (Subaru BRZ, Sofit Racing Team), который заработал бронзовую награду в воскресной гонке. Впрочем, после неудачи в первом заезде, когда в него врезался сокомандник Артемий Мельников, это достижение можно считать победой.

Особенно при такой конкуренции стороны пилотов на Ладах, которые разобрали все остальные награды: Владимир Шешенин (LADA Vesta, LECAR Racing) заработал за этап «золото» и «бронзу», Леонид Панфилов (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) также записал на свой счет победу, тогда как Андрей Петухов (LADA Vesta, LECAR Racing) и Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) становились серебряными призерами гонок.

Туринг-Лайт

Дождь начал накрапывать в начале субботней гонки и усилился по ходу заезда, заставив пилотов ошибаться. Но самые драматичные события случились в воскресной гонке, которая прошла в куда более благоприятных условиях: Илья Сидоров в борьбе с Петром Плотниковым развернул соперника и вылетел сам, а на трассу выскочил прямо на траектории Романа Щербакова.

Удар – и тут же еще один: в столкнувшиеся машины врезается Алексей Савин! В напряженных заездах комфортнее всех чувствовали только те, кто стартовал с первых мест: в субботу от старта до финиша лидировал выступающий при поддержке Минспорта Московской области Андрей Масленников (Audi A1, ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим), в воскресенье – Николай Карамышев (Audi A1, Академия ралли). Артем Антонов (Kia Rio X, Innostage – AG Team) дважды поднимался на вторую ступень пьедестала почета, в компанию призеров попали Даниил Харашун (Kia Rio X, RUMOS Racing) и Максим Солдатов (Skoda Fabia, Bragin Racing Team).

S1600

Принципиальное соперничество пилотов на корейских автомобилях с поклонниками отечественной техники длилось оба дня. В первой гонке оно закончилось в пользу Николая Калинина (LADA Granta, Bragin Racing Team), тогда как Василий Кораблев на гоночной версии кросс-хэтчбека Kia Rio X и Александр Поченков на обычном Kia Rio довольствовались вторым и третьим местами соответственно. В воскресенье получилось наоборот: Николай Калинин стал только бронзовым призером, уступив победителю заезда Александру Поченкову и его брату Михаилу.

Спортпрототип CN

24 пилота на автомобилях Шорткат – «русских лотусах» – порадовали зрителей сражением по несколько машин в ряд, рискованными обгонами и разворотами. Даже несмотря на то, что на подиум в обеих гонках поднимались одни и те же спортсмены, их путь к наградам был тернистым. Андрей Громов дважды пересекал финиш на лидирующей позиции, вслед за ним оба раза заканчивали заезды Александр Дударев из DUDAREV Racing и Алексей Хаиров из AIMOL Racing ЦСКА.

Среди пилотов на «Миджетах» победитель картингового турнира «SMP Racing/Газпром – детям» Константин Сугробов, выступающий на Mitjet 2L второй сезон, вновь подтвердил свой уровень, выиграв обе гонки. Илья Сидельников, который дебютировал в профессиональных гонках благодаря прошлогодним успехам в том же проекте, сразу записал в свой актив две «бронзы». Награду серебряного номинала в первой гонке забрал Константин Захаревский, во второй – Мария Тырина, еще одна участница турнира «SMP Racing/Газпром – детям».

В классе Legends 600 Сергей Лапицкий ни разу не оставил соперникам шансов на победу. Юрий Рязанцев дважды поднимался на подиум как обладатель второго и третьего места, на счету Матвея Смирнова – одно «серебро», у Ефима Льва – «бронза».

SMP Historic Cup

В самом «ламповом» зачете серии СМП РСКГ Туринг представлены автомобили двух категорий. При этом лучшие машины категории «Жигули 1600» по скорости могут соперничать с более мощными «Москвичами» и «Жигулями» группы 2000+, что и продемонстрировали оба заезда. Оба раза финиш первым пересекал Владимир Черевань на ВАЗ-2101, форсированном до 200 л.с. А вслед за ним – Андрей Козлов на ВАЗ-2105 более демократичной категории, оставляя позади и соперников по классу, и Владислава Донца на «Москвиче-408ИЭ» класса 2000+.

Записи трансляций всех гонок доступны на платформе ВК Видео. Полные результаты соревнований и фотогалерея – на сайте серии СМП РСКГ Туринг. Следующий этап пройдет на автодроме Kazan Ring Canyon 21-23 июня совместно с 3-часовой гонкой на Кубок России СМП РСКГ Эндуранс.