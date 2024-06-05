Этот знакомый 196-сильный «японец» с надежной АКП снова в России: известна цена

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Mazda CX-5 по цене от 3,4 млн рублей

Популярный кроссовер Mazda CX-5, который еще недавно собирали в РФ, продолжает поступать в страну по альтернативным схемам. На одном из сайтов объявлений такой автомобиль сейчас продают по цене от 3 390 000 рублей.

Столько стоит новая Mazda CX-5 2024 г. в. Автомобиль есть в наличии у «частника» в Анапе. Стоимость включает действующий ЭПТС, утильсбор и документы, необходимые для постановки на учет. Автомобиль продается в комплектации Comfort, в которую входят фронтальные и боковые подушки безопасности, тканевая отделка сидений, светодиодные фары и прочее.

Mazda CX-5

Еще одну Mazda CX-5 2024 г. в., но в более полной комплектации Core, за 3 400 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Новосибирска.

В плане «техники», возможен вариант с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 150-155 л. с. в зависимости от рынка происхождения автомобиля и более мощным 2,5-литровым мотором с отдачей 194-196 л. с. В обоих случаях двигатель работает в паре с классической шестиступенчатой АКП. Привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.

Интерьер Mazda CX-5

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Автоновости дня